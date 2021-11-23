CANLI: Sergen Yalçın konuşuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

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CANLI: Sergen Yalçın konuşuyor
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23 Kasım 2021 16:03
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson, Ajax maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor...
ATIBA HUTCHINSON'IN AÇIKLAMALARI

Bizim için önemli bir maç olacak. Kendi gururumuz için, grubu iyi bitirmek için bir maça çıkacağız. Bu grubu 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu.

Ajax iyi bir takım. Uzun yıllardır Avrupa'da ve başarılılar. Biz özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu, doğru mentaliyeti gösterip istediğimiz skoru almak istiyoruz.


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