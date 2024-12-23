CANLI| Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, seçime günler kala Tivibuspor ekranlarında açıklamalarda bulunuyor.
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İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:
"BEŞİKTAŞ ADAMI ZAYIFLATIYOR"
-"Sayın başkanı çok fit gördüm."
Serdal Adalı: "Beşiktaş adamı zayıflatıyor."
"2011'DEN BERİ GÖVDEM TAŞIN ALTINDA"
Serdal Adalı: "2011'den beri benim gövdem taşın altında Beşiktaş için. Ne zaman ihtiyaç olursa, camiam beni ne zaman çağırırsa koşulsuz şartsız karşılıksız bırakmadım. Yönetici olurken de öyleydim. Ben iyi bir taraftarım. Benim üzüldüğümün iki misli üzülüyor taraftarlar, görüyorum."
"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ZOR VE RİSKLİ"
Serdal Adalı: "Futbol takımını ayağa kaldırmamız lazım. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Elimizdeki kadro yapısıyla da bir şekilde ligi yukarılarda bitirmemiz lazım. Bunun için de devre arasında gereken transferleri yapacağız. Taraftarımız çok moralini bozmasın. Bunu söylemek kolay tabii biliyorum. Çocukların üzüntüsünü, taraftarın isyanını görünce insan daha çok üzülüyor. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez. Bu seneyi bir hazırlık devresi olarak geçireceğiz. Bu hazırlık dönemi için 6 aylık süre bizim avantajımız. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Transferle ilgili arkadaşlar görüşüyor. Devre arası transferleri zor ve riskli."
"AYAKKABI YOKKEN PAPYON TAKMAK..."
Serdal Adalı: "Ligde makas zaten açıldı. Geçtiğimiz seçimde aradaki makas açılıyor dedim. Son geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene yapılan transferlerde hepimiz mutlu olduk Kadro mühendisliği konusunda devamı gelmeyince olmadı. Bizimki ayakkabı yokken papyon takmak gibi bir şey oldu. İhtiyacımız olan noktadaki açıklar hiçbir zaman kapanmadı."
"FUTBOLCULARIN BİR SUÇU YOK"
Serdal Adalı: "Siz 50 milyon euroluk bir bütçesi olan takımı 85-90 milyon euroluk seviyeye getirdiğiniz durumda Beşiktaş'ın ligdeki yerinin burası olmaması lazım. Asıl sıkıntı zaten burada. Çok büyük maliyetler. Orta sahada 6 tane futbolcu vareken bir futbolcu daha alınması plansızlık. Bu plansızlığın acısını taraftarlar çekiyor. İki futbolcuya ödenen bonservis rakamlarında futbolcuların bir suçu yok. Futbolcuları boş yere hedef haline getiriyoruz. Senin yöneticin gitmiş teklif vermiş ve almış. Oralarda sıkıntı var. Toparlanacak ama." "BEŞİKTAŞ'IN DERDİ BİTMİYOR"
Serdal Adalı: "Önümüzdeki 3.5 senelik sürede Beşiktaş'ın 1 liralık bir geliri yok. hepsi kırdırılmış ve harcanmış. Kasada da takribi 10 Milyon TL olduğunu söyledi Hüseyin Bey. 1.5 yıllık süreyi neden istedim. Önümüzde ödememiz gereken rakamlar var. Bunları ödeyeceğiz ama 50 milyon euroyu ödedediğinizde Beşiktaş'ın derdi bitmiyor. Bu 6 ayda bu ödeme sistemini nasıl yapacağımıza bakacağız. 6 aydan sonra neler yapabileceğimiz planına bakacağız."
"PANSUMAN TRANSFER İSTEMİYORUM"
Serdal Adalı: "Devre arasında pansuman transferleri yapmak da istemiyorum. Beşiktaş'ın bütçesine zarar veremeden yapacağız ama önümüzdeki senenin de kadrosunu şimdiden oluşturmamız lazım. Devre arasında buna da dikkat edeceğiz. Bu yüzden 1.5 sene istiyorum."
"AÇIKLAMALARI AMATÖRCE"
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ın eski sistemine uygun bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Son maçta seremonide futbolcuların beden diline bakınca o şeyi görebiliyorsunuz. Futbolcuları da sadece suçlayamayız. Onlar da bu ortamdan etkileniyor. Hüseyin Başkan'ın yaptığı açıklamaları amatörce buluyorum. Fenerbahçe maçından sonra dünyanın en iyi futbolcuları bizde. Bir mağlubiyetten sonra ruhsuzlarla başlayan cümleler. Bu oyuncular da insan, etkilenmemeleri normal."
"FEDA DÖNEMİ FALAN YOK"
Serdal Adalı: "Feda dönemi falan yok. Bu bir algı. Ben takımı gençleştireceğiz diyorum. Transfer yapmayacağız demiyorum. Ben 34 yaşındaki bir adama 30 milyon € maliyetle Beşiktaş'a getirmeyeceğim. Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok şu anda. İçinde bulunduğumuz ortam düzgün olsan kimsenin aklının ermeyeceği transferleri yapar getiririm."
"TOPLA, TÜFEKLE YAPILMAZ"
Serdal Adalı: "Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz."
ADAMA TRAORE AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Adama Traore ile ilgilenmiyoruz."
"KULÜBÜN BAŞINA BELA OLUYOR"
Serdal Adalı: "Plansız, programsız transfer her zaman kulübün başına bela oluyor. 34 yaşındaki adamı alıp geliyoruz. İnşallah 40'ına kadar oynar diyoruz. Beşiktaş'la sözleşmesi biten adam 38 yaşına geliyor. İki tane açık planımız var. Bir tane çift tarafta oynayabilecek bir bek ve bana göre bir santrfora ihtiyacımız var. Bunlar için çalışıyoruz. Immobile'nin sıkıntılı zamanları oluyor. Onun ayarında biri olmalı ki istediğimizi yapabilelim."
"YUSUF SARI İLE İLGİLENMEDİK"
Serdal Adalı: "Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. Onunla ilgilenir misiniz diye bir soru geldi. İlk önce şu seçimi kazanalım gerisi kolay."
"TARAFTAR HER ŞEYİ İSTER"
Serdal Adalı: "Taraftar her şeyi ister. Yıldız transferi ben de istiyorum ama Beşiktaş'ın şu anda şaşalı transfer yapma lüksü yok. Açıkça söylüyorum yapmam. Avrupa'da daha genç oyunculara bakacağız. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Ben de çok isterim, çocuklar ne zaman güleceğiz diyor."
YUSU SARI SÖZLERİ
Serdal Adalı: "Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. Onunla ilgilenir misiniz diye bir soru geldi. İlk önce şu hoca ve seçimi kazanalım gerisi kolay."
"SERGEN YALÇIN OLUMLU"
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın'a ben de olumlu bakıyorum. Bir kaos ortamı var. O ortamda gelmesi doğru olmazdı. Bir planımız var, o planı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Biz bundan sonra Beşiktaş'la uygulayacağımız kesin bir sistem var. Bu planlarımıza Sergen Hoca evet derse çalışırız. Biz bu hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Her zaman Beşiktaş'ın bir B planı olur. Planımızı oturup Sergen Yalçın'a anlatınca onun da kafasına yatar."
"SCOUT ŞEFİ; BİLGİ VEREMEM"
Serdal Adalı: "Türkiye'de sportif direktörlüğün çalışmadığını ben zaten hep söylüyorum. Bizim yerli teknik direktörlerle sportif direktörlük konusu olmuyor. Bizim hazırladğımız plan öyle bir şey değil. Scoutingin başına getireceğimiz arkadaş sahanın mühendisliğini, futbolun noktalarını belirleyecek ve bunlara yardımcı olacak. Getireceğimiz arkadaş bana '29 yaşındaki arkadaşı soracaksanız benim böyle bir sistemim yok' dedi. Hoşumuza giden de o oldu. Biz bu takımı gençleştireceğiz. Zevk veren bir takım oluşturacağız ama biraz süre alacak. Görüştüğümüz kişi ile ilgili bilgi veremem. 1 Ocak'a kadar hocanın mukavelesi var. Onun ricası bunun dillenmemesi. Devlet sırrı haline gelmesin. Zaten herkes öğrenecek. 2-3 tane yardımcısı var. Ben onları da istedim. Yarın noel olduğu için bizden izin istedi 'bir sonraki pazartesi görüşelim' dedi. Biz
Serdal Adalı: "Programdaki Sergen Hoca ile sahadaki Sergen Hoca'nın çok farklı olduğunu biliyorum. Sergen Yalçın'ın orada bugün söyledi mesela 'Scouting ne yapacak?" sözünü söyliyim. Sergen Hoca ne yacağını çok iyi biliyor. Program programda kalır."
Serdal Adalı: "Edin Terzic bizim yabancı alternatiflerimizden biriydi. Görüşmede Tottenham'dan bir anlaşma beklediğini, 'çok da severek gelirdim, sevdiğimiz bir camia" dedi ama Beşiktaş öyle birilerini bekleyecek bir camia değil. Bu benim tarzım değil. O defter kapandı."
CANLI OLARAK AKTARIYORUZ,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:
"BEŞİKTAŞ ADAMI ZAYIFLATIYOR"
-"Sayın başkanı çok fit gördüm."
Serdal Adalı: "Beşiktaş adamı zayıflatıyor."
"2011'DEN BERİ GÖVDEM TAŞIN ALTINDA"
Serdal Adalı: "2011'den beri benim gövdem taşın altında Beşiktaş için. Ne zaman ihtiyaç olursa, camiam beni ne zaman çağırırsa koşulsuz şartsız karşılıksız bırakmadım. Yönetici olurken de öyleydim. Ben iyi bir taraftarım. Benim üzüldüğümün iki misli üzülüyor taraftarlar, görüyorum."
"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ZOR VE RİSKLİ"
Serdal Adalı: "Futbol takımını ayağa kaldırmamız lazım. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Elimizdeki kadro yapısıyla da bir şekilde ligi yukarılarda bitirmemiz lazım. Bunun için de devre arasında gereken transferleri yapacağız. Taraftarımız çok moralini bozmasın. Bunu söylemek kolay tabii biliyorum. Çocukların üzüntüsünü, taraftarın isyanını görünce insan daha çok üzülüyor. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez. Bu seneyi bir hazırlık devresi olarak geçireceğiz. Bu hazırlık dönemi için 6 aylık süre bizim avantajımız. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Transferle ilgili arkadaşlar görüşüyor. Devre arası transferleri zor ve riskli."
"AYAKKABI YOKKEN PAPYON TAKMAK..."
Serdal Adalı: "Ligde makas zaten açıldı. Geçtiğimiz seçimde aradaki makas açılıyor dedim. Son geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene yapılan transferlerde hepimiz mutlu olduk Kadro mühendisliği konusunda devamı gelmeyince olmadı. Bizimki ayakkabı yokken papyon takmak gibi bir şey oldu. İhtiyacımız olan noktadaki açıklar hiçbir zaman kapanmadı."
"FUTBOLCULARIN BİR SUÇU YOK"
Serdal Adalı: "Siz 50 milyon euroluk bir bütçesi olan takımı 85-90 milyon euroluk seviyeye getirdiğiniz durumda Beşiktaş'ın ligdeki yerinin burası olmaması lazım. Asıl sıkıntı zaten burada. Çok büyük maliyetler. Orta sahada 6 tane futbolcu vareken bir futbolcu daha alınması plansızlık. Bu plansızlığın acısını taraftarlar çekiyor. İki futbolcuya ödenen bonservis rakamlarında futbolcuların bir suçu yok. Futbolcuları boş yere hedef haline getiriyoruz. Senin yöneticin gitmiş teklif vermiş ve almış. Oralarda sıkıntı var. Toparlanacak ama." "BEŞİKTAŞ'IN DERDİ BİTMİYOR"
Serdal Adalı: "Önümüzdeki 3.5 senelik sürede Beşiktaş'ın 1 liralık bir geliri yok. hepsi kırdırılmış ve harcanmış. Kasada da takribi 10 Milyon TL olduğunu söyledi Hüseyin Bey. 1.5 yıllık süreyi neden istedim. Önümüzde ödememiz gereken rakamlar var. Bunları ödeyeceğiz ama 50 milyon euroyu ödedediğinizde Beşiktaş'ın derdi bitmiyor. Bu 6 ayda bu ödeme sistemini nasıl yapacağımıza bakacağız. 6 aydan sonra neler yapabileceğimiz planına bakacağız."
"PANSUMAN TRANSFER İSTEMİYORUM"
Serdal Adalı: "Devre arasında pansuman transferleri yapmak da istemiyorum. Beşiktaş'ın bütçesine zarar veremeden yapacağız ama önümüzdeki senenin de kadrosunu şimdiden oluşturmamız lazım. Devre arasında buna da dikkat edeceğiz. Bu yüzden 1.5 sene istiyorum."
"AÇIKLAMALARI AMATÖRCE"
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ın eski sistemine uygun bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Son maçta seremonide futbolcuların beden diline bakınca o şeyi görebiliyorsunuz. Futbolcuları da sadece suçlayamayız. Onlar da bu ortamdan etkileniyor. Hüseyin Başkan'ın yaptığı açıklamaları amatörce buluyorum. Fenerbahçe maçından sonra dünyanın en iyi futbolcuları bizde. Bir mağlubiyetten sonra ruhsuzlarla başlayan cümleler. Bu oyuncular da insan, etkilenmemeleri normal."
"FEDA DÖNEMİ FALAN YOK"
Serdal Adalı: "Feda dönemi falan yok. Bu bir algı. Ben takımı gençleştireceğiz diyorum. Transfer yapmayacağız demiyorum. Ben 34 yaşındaki bir adama 30 milyon € maliyetle Beşiktaş'a getirmeyeceğim. Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok şu anda. İçinde bulunduğumuz ortam düzgün olsan kimsenin aklının ermeyeceği transferleri yapar getiririm."
"TOPLA, TÜFEKLE YAPILMAZ"
Serdal Adalı: "Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz."
ADAMA TRAORE AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Adama Traore ile ilgilenmiyoruz."
"KULÜBÜN BAŞINA BELA OLUYOR"
Serdal Adalı: "Plansız, programsız transfer her zaman kulübün başına bela oluyor. 34 yaşındaki adamı alıp geliyoruz. İnşallah 40'ına kadar oynar diyoruz. Beşiktaş'la sözleşmesi biten adam 38 yaşına geliyor. İki tane açık planımız var. Bir tane çift tarafta oynayabilecek bir bek ve bana göre bir santrfora ihtiyacımız var. Bunlar için çalışıyoruz. Immobile'nin sıkıntılı zamanları oluyor. Onun ayarında biri olmalı ki istediğimizi yapabilelim."
"YUSUF SARI İLE İLGİLENMEDİK"
Serdal Adalı: "Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. Onunla ilgilenir misiniz diye bir soru geldi. İlk önce şu seçimi kazanalım gerisi kolay."
"TARAFTAR HER ŞEYİ İSTER"
Serdal Adalı: "Taraftar her şeyi ister. Yıldız transferi ben de istiyorum ama Beşiktaş'ın şu anda şaşalı transfer yapma lüksü yok. Açıkça söylüyorum yapmam. Avrupa'da daha genç oyunculara bakacağız. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Ben de çok isterim, çocuklar ne zaman güleceğiz diyor."
YUSU SARI SÖZLERİ
Serdal Adalı: "Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. Onunla ilgilenir misiniz diye bir soru geldi. İlk önce şu hoca ve seçimi kazanalım gerisi kolay."
"SERGEN YALÇIN OLUMLU"
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın'a ben de olumlu bakıyorum. Bir kaos ortamı var. O ortamda gelmesi doğru olmazdı. Bir planımız var, o planı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Biz bundan sonra Beşiktaş'la uygulayacağımız kesin bir sistem var. Bu planlarımıza Sergen Hoca evet derse çalışırız. Biz bu hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Her zaman Beşiktaş'ın bir B planı olur. Planımızı oturup Sergen Yalçın'a anlatınca onun da kafasına yatar."
"SCOUT ŞEFİ; BİLGİ VEREMEM"
Serdal Adalı: "Türkiye'de sportif direktörlüğün çalışmadığını ben zaten hep söylüyorum. Bizim yerli teknik direktörlerle sportif direktörlük konusu olmuyor. Bizim hazırladğımız plan öyle bir şey değil. Scoutingin başına getireceğimiz arkadaş sahanın mühendisliğini, futbolun noktalarını belirleyecek ve bunlara yardımcı olacak. Getireceğimiz arkadaş bana '29 yaşındaki arkadaşı soracaksanız benim böyle bir sistemim yok' dedi. Hoşumuza giden de o oldu. Biz bu takımı gençleştireceğiz. Zevk veren bir takım oluşturacağız ama biraz süre alacak. Görüştüğümüz kişi ile ilgili bilgi veremem. 1 Ocak'a kadar hocanın mukavelesi var. Onun ricası bunun dillenmemesi. Devlet sırrı haline gelmesin. Zaten herkes öğrenecek. 2-3 tane yardımcısı var. Ben onları da istedim. Yarın noel olduğu için bizden izin istedi 'bir sonraki pazartesi görüşelim' dedi. Biz
Serdal Adalı: "Programdaki Sergen Hoca ile sahadaki Sergen Hoca'nın çok farklı olduğunu biliyorum. Sergen Yalçın'ın orada bugün söyledi mesela 'Scouting ne yapacak?" sözünü söyliyim. Sergen Hoca ne yacağını çok iyi biliyor. Program programda kalır."
Serdal Adalı: "Edin Terzic bizim yabancı alternatiflerimizden biriydi. Görüşmede Tottenham'dan bir anlaşma beklediğini, 'çok da severek gelirdim, sevdiğimiz bir camia" dedi ama Beşiktaş öyle birilerini bekleyecek bir camia değil. Bu benim tarzım değil. O defter kapandı."