CANLI| Serdal Adalı konuşuyor

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

-"Sayın başkanı çok fit gördüm."



Serdal Adalı:

Serdal Adalı: "2011'den beri benim gövdem taşın altında Beşiktaş için. Ne zaman ihtiyaç olursa, camiam beni ne zaman çağırırsa koşulsuz şartsız karşılıksız bırakmadım. Yönetici olurken de öyleydim. Ben iyi bir taraftarım. Benim üzüldüğümün iki misli üzülüyor taraftarlar, görüyorum."



"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ZOR VE RİSKLİ"



Serdal Adalı: "Futbol takımını ayağa kaldırmamız lazım. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Elimizdeki kadro yapısıyla da bir şekilde ligi yukarılarda bitirmemiz lazım. Bunun için de devre arasında gereken transferleri yapacağız. Taraftarımız çok moralini bozmasın. Bunu söylemek kolay tabii biliyorum. Çocukların üzüntüsünü, taraftarın isyanını görünce insan daha çok üzülüyor. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez. Bu seneyi bir hazırlık devresi olarak geçireceğiz. Bu hazırlık dönemi için 6 aylık süre bizim avantajımız. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Transferle ilgili arkadaşlar görüşüyor. Devre arası transferleri zor ve riskli."



"AYAKKABI YOKKEN PAPYON TAKMAK..."



Serdal Adalı: "Ligde makas zaten açıldı. Geçtiğimiz seçimde aradaki makas açılıyor dedim. Son geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene yapılan transferlerde hepimiz mutlu olduk Kadro mühendisliği konusunda devamı gelmeyince olmadı. Bizimki ayakkabı yokken papyon takmak gibi bir şey oldu. İhtiyacımız olan noktadaki açıklar hiçbir zaman kapanmadı."



"FUTBOLCULARIN BİR SUÇU YOK"



Serdal Adalı: "Siz 50 milyon euroluk bir bütçesi olan takımı 85-90 milyon euroluk seviyeye getirdiğiniz durumda Beşiktaş'ın ligdeki yerinin burası olmaması lazım. Asıl sıkıntı zaten burada. Çok büyük maliyetler. Orta sahada 6 tane futbolcu vareken bir futbolcu daha alınması plansızlık. Bu plansızlığın acısını taraftarlar çekiyor. İki futbolcuya ödenen bonservis rakamlarında futbolcuların bir suçu yok. Futbolcuları boş yere hedef haline getiriyoruz. Senin yöneticin gitmiş teklif vermiş ve almış. Oralarda sıkıntı var. Toparlanacak ama."