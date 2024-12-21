CANLI: Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
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"BİRAZ CANIM SIKKIN"
"Maçtan geliyorum. Biraz canım sıkkın. İnsanın canı sıkılıyor. Kendimden daha çok taraftarın üzüntüsü beni daha çok üzüyor. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Son 1-1.5 ayda masa devrildi de her şey dağıldı görüntüsü var! Keşke seçim yarın olsaydı da bir an önce müdahale etme şansı olsaydı. Beşiktaş'ın artık bir saniye bile kaybedecek vakti kalmadı."
"FUTBOLCULAR ETKİLENİYOR"
"Saha içi ve dışı birlikte yürümeli. Ama saha dışındaki durum, futbolcuları etkiliyor. Doğal değil ama daha önce bunun örnekleri var. Dışarıdaki kuvvetli bir Beşiktaş, saha içinde kendisini gösteriyor. Sezon başında takımın iyi gittiği görüntü aynı zamanda saha dışında camianın birlik beraberlik içerisinde olduğu bir dönem. Dışarıdaki olaylardan sonra bir türlü düzen tutmadı."
"PATRON BELLİ DEĞİL"
"Maalesef Ümraniye'nin patronu belli değil. Bir gün Mete Bey gidiyor, ertesi gün diğer yönetici gidiyor. Çok önemli bir maç öncesi başkan gidiyor. Maalesef bunlar doğru değil. Futbolcu orada kiminle muhatap olacağını bilmiyor. Çok başlılık takımın bu hale gelmesinin en büyük nedeni."
"GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"
"Gövdemi taşın altına koydum! Ben gövdemi 13 senedir taşın altına koyuyorum. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Vazgeçmedim!"
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"
"Özellikle son bir senede istediğimiz görüntüye gelmedi durum. Seçimi kaybettikten sonra da elimden geleni yaptım, yönetime destek oldum. İçlerindeki bu bölünmüşlüğün de çok farkında değildim. Yönetimin içinde bir takım şeyler olabilir, her yönetimde olabiliyor. Ama son 1.5 aydan sonra öğrendiklerimiz ve şahit olduklarımız, samimi söylüyorum, ben bu kadarını tahmin etmiyordum."
"6 AYRI YERDEN YÖNETİLEMEZ"
"Sonradan öğrendik ki yöneticinin birinin ayrı bir scout ekibi var, kulübün, Hüseyin Yücel'in, başkan Hasan Arat'ın scout ekibi var. 6 ayrı yerden kulübü yönetemezsiniz. Sorunlar buradan gelmiş. İki tane sportif direktör. Futbolcuların üzerinde kim otorite kuracak? Kötü gidişatın nedenini bu olarak görüyorum."
"PAZARTESİ TÜRKİYE'YE GELECEK"
Beşiktaş'ın geleceği ne olacak, ne yapılması gerekiyor?
Serdal Adalı: "Günlerdir kanal kanal dolaşıyoruz. Sırası gelirse, işin mali portresini ortaya koyacağım ama ben bile sıkıldım. Sıkıntı belli. Taraftar da artık bundan sıkıldı. Ne yapacaksanız yapın, takımı düzeltin. Her çıktığım yerde, "Ne yapacaksınız, nasıl düzelecek?" diye soruyorlar. Plan ve programımızı yaptık. Futbolla ilgili kesin çizgilerimiz belli. Sportif direktör konusu maalesef Türkiye'de uygulamak çok zor. Bir saha içine inmeyen, inme ihtimali de olmayan, kadro mühendisliğinde başarılı, scout ekibini de yönetecek bir futbol adamı ile anlaşmak üzereyiz. Yabancı birisi. Türkiye'ye geliyor pazartesi. Sportif direktör değil! Scoutingin başına gelecek. Daha önceden tecrübeli. Pazartesi günü gelecek."
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
"BİRAZ CANIM SIKKIN"
"Maçtan geliyorum. Biraz canım sıkkın. İnsanın canı sıkılıyor. Kendimden daha çok taraftarın üzüntüsü beni daha çok üzüyor. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Son 1-1.5 ayda masa devrildi de her şey dağıldı görüntüsü var! Keşke seçim yarın olsaydı da bir an önce müdahale etme şansı olsaydı. Beşiktaş'ın artık bir saniye bile kaybedecek vakti kalmadı."
"FUTBOLCULAR ETKİLENİYOR"
"Saha içi ve dışı birlikte yürümeli. Ama saha dışındaki durum, futbolcuları etkiliyor. Doğal değil ama daha önce bunun örnekleri var. Dışarıdaki kuvvetli bir Beşiktaş, saha içinde kendisini gösteriyor. Sezon başında takımın iyi gittiği görüntü aynı zamanda saha dışında camianın birlik beraberlik içerisinde olduğu bir dönem. Dışarıdaki olaylardan sonra bir türlü düzen tutmadı."
"PATRON BELLİ DEĞİL"
"Maalesef Ümraniye'nin patronu belli değil. Bir gün Mete Bey gidiyor, ertesi gün diğer yönetici gidiyor. Çok önemli bir maç öncesi başkan gidiyor. Maalesef bunlar doğru değil. Futbolcu orada kiminle muhatap olacağını bilmiyor. Çok başlılık takımın bu hale gelmesinin en büyük nedeni."
"GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"
"Gövdemi taşın altına koydum! Ben gövdemi 13 senedir taşın altına koyuyorum. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Vazgeçmedim!"
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"
"Özellikle son bir senede istediğimiz görüntüye gelmedi durum. Seçimi kaybettikten sonra da elimden geleni yaptım, yönetime destek oldum. İçlerindeki bu bölünmüşlüğün de çok farkında değildim. Yönetimin içinde bir takım şeyler olabilir, her yönetimde olabiliyor. Ama son 1.5 aydan sonra öğrendiklerimiz ve şahit olduklarımız, samimi söylüyorum, ben bu kadarını tahmin etmiyordum."
"6 AYRI YERDEN YÖNETİLEMEZ"
"Sonradan öğrendik ki yöneticinin birinin ayrı bir scout ekibi var, kulübün, Hüseyin Yücel'in, başkan Hasan Arat'ın scout ekibi var. 6 ayrı yerden kulübü yönetemezsiniz. Sorunlar buradan gelmiş. İki tane sportif direktör. Futbolcuların üzerinde kim otorite kuracak? Kötü gidişatın nedenini bu olarak görüyorum."
"PAZARTESİ TÜRKİYE'YE GELECEK"
Beşiktaş'ın geleceği ne olacak, ne yapılması gerekiyor?
Serdal Adalı: "Günlerdir kanal kanal dolaşıyoruz. Sırası gelirse, işin mali portresini ortaya koyacağım ama ben bile sıkıldım. Sıkıntı belli. Taraftar da artık bundan sıkıldı. Ne yapacaksanız yapın, takımı düzeltin. Her çıktığım yerde, "Ne yapacaksınız, nasıl düzelecek?" diye soruyorlar. Plan ve programımızı yaptık. Futbolla ilgili kesin çizgilerimiz belli. Sportif direktör konusu maalesef Türkiye'de uygulamak çok zor. Bir saha içine inmeyen, inme ihtimali de olmayan, kadro mühendisliğinde başarılı, scout ekibini de yönetecek bir futbol adamı ile anlaşmak üzereyiz. Yabancı birisi. Türkiye'ye geliyor pazartesi. Sportif direktör değil! Scoutingin başına gelecek. Daha önceden tecrübeli. Pazartesi günü gelecek."