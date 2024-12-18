CANLI | Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, Sözcü TV'de açıklamalarda bulunuyor.
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SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
"Benim adaylıklarım son 20-25 güne sığdı, hazırlıklıyım bu konularda. İşin aslında hazırlıklarımız mayısta tekrar aday olabilir miyim diye konuşuyorduk. Son 1 aydır geçirdiğimiz hoş olmayan kaos ortamı, mayıstaki düşüncemizden aralıktaki seçimlere aday olma kararını aldırdı. Tekrar söylememe gerek yok, yaşadığımız kaos ortamında Beşiktaş ile yan yana gelmeyecek tabirler komisyonlar, sahte evraklar, sahte imzalar... Haliyle bunlar yaşanırken kayıtsız kalmak imkansızdı. Kayıtsız kalamadım."
"HEMEN KARAR VERDİM"
"Seçim kararı alınınca, aday olmaya hemen karar verdim. Hasan Bey'in kaos ortamı... O da çok enteresan. Zamanlaması manidar derler ya, iki gün önce bu kararı alsalar başka bir ortam olacaktı. Tüzüğün verdiği süreci geçip ikinci başkanın devam edeceği bir dönem başlayabilirdi. Üzülerek de olsa seyrettik, yaşadık. Beşiktaş'a yakışmadı."
"Size matruşka dediler."
Serdal Adalı: "Ben üstüme almadım. Yakıştırmayı yapmalarına sebep insanlarla ben karşı karşıya seçime girdim. Tekrar saymayayım. Ancak, ben de işin açıkçası 1.5 senedir hazırız, Beşiktaş'ın her şeyini biliyoruz dedikleri seçimden sonra şu geldiğimiz noktaya gelmemiz hem üzücü hem şaşırtıcı. Hem kırıldım hem kızgınım. Şuralara gelmemesi lazımdı bu işlerin. Sebeplerini az çok biliyorum. Onun için de Hüseyin Bey ondan, bundan haberim yoktu gibi söylemler ile kendini bir şeylerden kurtarmak istiyor. Beşiktaş'ta yaşanmamış bir eşbaşkanlık devresi yaşadık. Bunların buralara gelebileceğini hissettim. Beşiktaş'ta bir tane başkan olur, kararları o alır. Beşiktaş'ın bir tane önderi olur, o da başkandır. Hasan Bey'in bizzat ağzından Hüseyin Bey'in önderliğinde, Hüseyin Bey'in başkanlığında duyduk, eşbaşkanlık karmaşası yaşadık."
"ÖNÜMÜZE GELEN FARKLI"
"Hüseyin Bey'in ben olmasam kulüp 3 ay dönmezdi dedi"
Serdal Adalı: "Ben de bu rakamları verdim, üstünden yıllar geçti. Hiç telaffuz etmedim. Parayı sen veriyorsun, niye başkanlık yapmıyorsun diye Hüseyin Bey'i dolduruşa getirdiler yakınındakiler, biliyorum. Laf olsun diye ibra edip, etmeme düşüncesinde değilim. Bu hesaplar kitaplar ortaya çıksın. Küçücük bir şey görsem ibra etmeyeceğim ve 'bu işi böyle geçirelim' düşüncesinde değilim. Sonuna kadar gideceğim. Hukuk'a gitmek gerekiyorsa, Savcılık'a verilmek gerekiyorsa yapacağım. Herkesin içi rahat olsun. Denetlettireceğim. Ben ne devralıyorum, bunu bilmek için özel şirkete denetlettireceğim dedim. Geçtiğimiz 1 sene içinde ne yapıldı, edildi... İşte borç rakamları, Mali Genel Kurul'da anlatılanla bugün önümüze gelen farklı."
"BİZ BUNA HAZIRIZ"
"80-85 milyon euro futbol takımının maaşları var. 2 milyon euro faiz ödemesi var. 10 milyon euro Beşiktaş'ın aylık ödemesi var. Biz buna hazırız."
"İNSANLARIN AKLI KARIŞTI"
"İnsanların birazcık aklı karıştı. Enflasyon muhasebesine göre yapılan hesap kitap... Denetleme Kurulu, bu rakamları Enflasyon muhasabesi yapılmadan anlatmaya çalışsa da, herkesin aklında kalan diğer rakamlar. Bugün önümüzde gelen rakamlar, hepsinden daha farklı. Göreceğiz. Bildiğimiz rakamlar, hepimizin bildiği ödemelerin kaç lira olduğu rakamı. Borç kısmında çok enteresan bir şey çıkar mı? Bilmiyorum. Detaylı inceleme şansımız yok."
"KORKUNÇ RAKAMLAR VAR"
"Korkunç rakamlar! Dün de söyledim; birileri dese ki, Hasan Bey'i de Hüseyin Bey'i de tanırım, tanımadığım iki tane insan olsa, gidin bu kulübe başkan olun, ikinci başkan olun, yönetim, 100-120 milyon euro zarar edin, buranın artık kıpırdayacak hali kalmasın, burayı satın alalım gibi bir icraat var ortada. Normal ödemelerde 40 milyon euro açık var, 100 milyon euro daha... 100 milyon euro'nun sebebi, 50 milyon euro'su faiz diyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu sene, 3 senelik de olsa, 4 senelik de olsa bu sene yapılan transferlerden dolayı, bonservis ücretleri olsun, maaşlar olsun, bunları toparlayınca 100 milyon euro para harcamışlar ya da yükümlülüğün altına sokmuşlar Beşiktaş'ı. Ben bundan bahsediyorum."
"ÖDEYECEĞİZ BU PARALARI"
"Bu paraları ödeyeceğiz, kaçarı göçeri yok. Hüseyin Bey '50 milyon euro para lazım' diyor. Sanki ben yaptım. Seçime gidiyorum, rakibim bu icraati yapan yönetici."
"ÖYLE BİR ŞEY YOK, HAYALİ"
"Hüseyin Bey verdiği paranın bir bölümünü sponsorluk, bir kısmını geri alacağım, bir kısmı hibe dedi."
Serdal Adalı: "Ben çok duydum, onu yapacağım, bunu vereceğim. Senede 25 milyon euro getiren bir aplikasyon yok. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Yapılanı kötülüyor denildi. Çok güzel bir uygulama, çok faydalı. Senede 25 milyon euro gelir getirecek bir şeyi yok, hayali. Hüseyin Bey'in daha önceden, Fikret Orman Bey'in yönetiminde çalışırken de böyle taahhütleri vardı. Fikret Bey'e sorsunlar, hangisini yaptı."
"FAİZİNİ DE BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR"
"35 milyon euro para verilmiş Hüseyin Bey'den."
Serdal Adalı: "O kadar değil, 13-14 milyon euro civarında bir nakit akışını denkleştirmek için getirilmiş para var. Kendi şirketlerinin bloke edilmiş 600 milyon lira karşılığı Beşiktaş'ın kullandığı kredi var. Faizini de Beşiktaş ödüyor. Bunları sayınca 35 milyon euro sağlamış. Öyle ya da böyle sağlamış."
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
"Benim adaylıklarım son 20-25 güne sığdı, hazırlıklıyım bu konularda. İşin aslında hazırlıklarımız mayısta tekrar aday olabilir miyim diye konuşuyorduk. Son 1 aydır geçirdiğimiz hoş olmayan kaos ortamı, mayıstaki düşüncemizden aralıktaki seçimlere aday olma kararını aldırdı. Tekrar söylememe gerek yok, yaşadığımız kaos ortamında Beşiktaş ile yan yana gelmeyecek tabirler komisyonlar, sahte evraklar, sahte imzalar... Haliyle bunlar yaşanırken kayıtsız kalmak imkansızdı. Kayıtsız kalamadım."
"HEMEN KARAR VERDİM"
"Seçim kararı alınınca, aday olmaya hemen karar verdim. Hasan Bey'in kaos ortamı... O da çok enteresan. Zamanlaması manidar derler ya, iki gün önce bu kararı alsalar başka bir ortam olacaktı. Tüzüğün verdiği süreci geçip ikinci başkanın devam edeceği bir dönem başlayabilirdi. Üzülerek de olsa seyrettik, yaşadık. Beşiktaş'a yakışmadı."
"Size matruşka dediler."
Serdal Adalı: "Ben üstüme almadım. Yakıştırmayı yapmalarına sebep insanlarla ben karşı karşıya seçime girdim. Tekrar saymayayım. Ancak, ben de işin açıkçası 1.5 senedir hazırız, Beşiktaş'ın her şeyini biliyoruz dedikleri seçimden sonra şu geldiğimiz noktaya gelmemiz hem üzücü hem şaşırtıcı. Hem kırıldım hem kızgınım. Şuralara gelmemesi lazımdı bu işlerin. Sebeplerini az çok biliyorum. Onun için de Hüseyin Bey ondan, bundan haberim yoktu gibi söylemler ile kendini bir şeylerden kurtarmak istiyor. Beşiktaş'ta yaşanmamış bir eşbaşkanlık devresi yaşadık. Bunların buralara gelebileceğini hissettim. Beşiktaş'ta bir tane başkan olur, kararları o alır. Beşiktaş'ın bir tane önderi olur, o da başkandır. Hasan Bey'in bizzat ağzından Hüseyin Bey'in önderliğinde, Hüseyin Bey'in başkanlığında duyduk, eşbaşkanlık karmaşası yaşadık."
"ÖNÜMÜZE GELEN FARKLI"
"Hüseyin Bey'in ben olmasam kulüp 3 ay dönmezdi dedi"
Serdal Adalı: "Ben de bu rakamları verdim, üstünden yıllar geçti. Hiç telaffuz etmedim. Parayı sen veriyorsun, niye başkanlık yapmıyorsun diye Hüseyin Bey'i dolduruşa getirdiler yakınındakiler, biliyorum. Laf olsun diye ibra edip, etmeme düşüncesinde değilim. Bu hesaplar kitaplar ortaya çıksın. Küçücük bir şey görsem ibra etmeyeceğim ve 'bu işi böyle geçirelim' düşüncesinde değilim. Sonuna kadar gideceğim. Hukuk'a gitmek gerekiyorsa, Savcılık'a verilmek gerekiyorsa yapacağım. Herkesin içi rahat olsun. Denetlettireceğim. Ben ne devralıyorum, bunu bilmek için özel şirkete denetlettireceğim dedim. Geçtiğimiz 1 sene içinde ne yapıldı, edildi... İşte borç rakamları, Mali Genel Kurul'da anlatılanla bugün önümüze gelen farklı."
"BİZ BUNA HAZIRIZ"
"80-85 milyon euro futbol takımının maaşları var. 2 milyon euro faiz ödemesi var. 10 milyon euro Beşiktaş'ın aylık ödemesi var. Biz buna hazırız."
"İNSANLARIN AKLI KARIŞTI"
"İnsanların birazcık aklı karıştı. Enflasyon muhasebesine göre yapılan hesap kitap... Denetleme Kurulu, bu rakamları Enflasyon muhasabesi yapılmadan anlatmaya çalışsa da, herkesin aklında kalan diğer rakamlar. Bugün önümüzde gelen rakamlar, hepsinden daha farklı. Göreceğiz. Bildiğimiz rakamlar, hepimizin bildiği ödemelerin kaç lira olduğu rakamı. Borç kısmında çok enteresan bir şey çıkar mı? Bilmiyorum. Detaylı inceleme şansımız yok."
"KORKUNÇ RAKAMLAR VAR"
"Korkunç rakamlar! Dün de söyledim; birileri dese ki, Hasan Bey'i de Hüseyin Bey'i de tanırım, tanımadığım iki tane insan olsa, gidin bu kulübe başkan olun, ikinci başkan olun, yönetim, 100-120 milyon euro zarar edin, buranın artık kıpırdayacak hali kalmasın, burayı satın alalım gibi bir icraat var ortada. Normal ödemelerde 40 milyon euro açık var, 100 milyon euro daha... 100 milyon euro'nun sebebi, 50 milyon euro'su faiz diyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu sene, 3 senelik de olsa, 4 senelik de olsa bu sene yapılan transferlerden dolayı, bonservis ücretleri olsun, maaşlar olsun, bunları toparlayınca 100 milyon euro para harcamışlar ya da yükümlülüğün altına sokmuşlar Beşiktaş'ı. Ben bundan bahsediyorum."
"ÖDEYECEĞİZ BU PARALARI"
"Bu paraları ödeyeceğiz, kaçarı göçeri yok. Hüseyin Bey '50 milyon euro para lazım' diyor. Sanki ben yaptım. Seçime gidiyorum, rakibim bu icraati yapan yönetici."
"ÖYLE BİR ŞEY YOK, HAYALİ"
"Hüseyin Bey verdiği paranın bir bölümünü sponsorluk, bir kısmını geri alacağım, bir kısmı hibe dedi."
Serdal Adalı: "Ben çok duydum, onu yapacağım, bunu vereceğim. Senede 25 milyon euro getiren bir aplikasyon yok. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Yapılanı kötülüyor denildi. Çok güzel bir uygulama, çok faydalı. Senede 25 milyon euro gelir getirecek bir şeyi yok, hayali. Hüseyin Bey'in daha önceden, Fikret Orman Bey'in yönetiminde çalışırken de böyle taahhütleri vardı. Fikret Bey'e sorsunlar, hangisini yaptı."
"FAİZİNİ DE BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR"
"35 milyon euro para verilmiş Hüseyin Bey'den."
Serdal Adalı: "O kadar değil, 13-14 milyon euro civarında bir nakit akışını denkleştirmek için getirilmiş para var. Kendi şirketlerinin bloke edilmiş 600 milyon lira karşılığı Beşiktaş'ın kullandığı kredi var. Faizini de Beşiktaş ödüyor. Bunları sayınca 35 milyon euro sağlamış. Öyle ya da böyle sağlamış."