Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...Konuşup tartışmak, susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır.Antrenmanlarda da sıkıntılar oldu. Bugün sabahki idmanımız kuvvet ve sahada çalışmaydı. Genel bir idman olmayacak. Test olacak. Pazartesi günü iki idmanı da açık tutabilirim. Zaman zaman basın gelebilir isterse. Hep birlikteyiz. Aynı işi yapıyoruz aslında. Doğru bilgiler verilirse sağlıklı çalışırız.Elimizde olan 4 oyuncumuz Dünya Kupası'nda. En azından grup aşamasında aramızda olmayacaklar. Yetkilerimiz, sorumluluklarımız hep belli. Bunu oturtmaya, aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sıcak hava oluşturabilirsek daha büyük sinerji olacaktır. Gruplaşmalara tahammülümüz yok. Bir kişi bile olsa burada durmayacak. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Çalıştığım arkadaşlar da buna hazır olmalı.