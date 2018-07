Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Kamp yerleri olsun, hazırlık maçları olsun sıkıntı yok. Transfer ayı olduğu için kadroyu tam oluşturamadık. Ayrıca Dünya Kupası nedeniyle bazı oyuncularımız yoktu. Hücumda sayısal fazlalık var, defansta sayısal azlık var, onun dışında sorunumuz yok."



"GEÇEN SEZON ALDIKLARIMIZ PAHALI OYUNCULARDI"



"Transfer tek başına ne yöneticinin işi ne de oyuncunun işi. Bütün kulüpler, ekonomik, idari ve teknik açıdan bu işe bakar. Her kulüp en iyi oyuncuyu almak ister. Bu şartlar benden önce de vardı. İlk geldiğim sezon aldığımız 5 oyuncu direk oynadı. İkinci sene de böyle oldu. Geçen sene mevcut kadro üzerine aldıklarımız vardı. Ekonomimiz iyi görünüyordu ve bize göre pahalı oyuncular alındı. Negredo, Vida, Lens, Love iyi oyuncular ama beklenenen katkıyı veremediler.



Önce eldeki oyuncuların ödemesi yapılmalı, sonra transfer yapılmalı. İleride, Larin, Negredo, Love, Mustafa, açık olarak Quaresma, Babel, Gökhan, Orkan, Aras gibi isimler var. İlk çıkacağımız UEFA Avrupa Ligi maçına savunma oyuncusuyla çıkamayacağız. Medel, Fatih oynayacak. Mevki olarak defansın göbeğine ihtiyacımız var. Sağ bek düşündük. Ve forvette ihtiyaç var. En çok pozisyona giren takımız ama gol sayımız düşük. Dört isim var, bir tane direk bulsanız, dördünü çöpe atarsınız. "



"BİR BEK DAHA ALABİLİRİZ"



"Sağ bekte Gökhan'ın sakatlığı olduğu için zaman zaman bir oyuncu düşünmüştük. Bir de forvette tartışmaya açıldığı için, en çok pozisyona giren bir takımız ama elimizde oyuncu da olsa, verim alınmadı. Orada sıkıntı olabiliyor, bunlar çözmemiz gereken sorunlar. Gökhan, Caner, Adriano iki beki kapatır diye düşünüyoruz ama bir bek daha alabiliriz."





"EĞER VIDA GİDERSE NE OLACAK? YA GELMEZSE?"

"NEGREDO OYNAMAYIP EN YÜKSEK PARAYI ALIRSA..."

"VAGNER LOVE'IN HER TARAFI FUTBOLCU AMA ZORU DENİYOR"

"FABRI'YE İYİ PARA VERİRLERSE VE GİTMEK İSTERSE..."

KAÇAN ŞAMPİYONLUK VE CENK TOSUN SÖZLERİ...

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 3 SENE HEP ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

"VAR HAKEMLERİ SİLİP ATIYOR, HAKEMLERE HİÇ GEREK YOK"

TALISCA SÖZLERİ: "DAR VİZYONLUYSA OLMUYOR"

"FİKRET ORMAN İLE BİZİ KAVGA ETTİRMEK İSTEYENLER VAR!"

"İLHAN MANSIZ KEŞKE DAHA ERKEN BAŞLASAYDI"

"BİR KULÜPTE HER ŞEY DEĞİŞİR, TARAFTAR DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor canlı yayınında açıklamalar yaptı."Tosic'in gitmesini istemedim, başkana söyledim. Ancak böyle bir talep vardı. Tosic de iyi para alacağı için gitmek istedi. Eğer Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi daha iyi olurdu. Her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Tosic o gün gitti, arkasından Vida gidebilir. Pepe ile Tosic oynuyordu, Vida ilk gitseydi, Tosic kalabilirdi. Pepe şimdi tek kaldı gibi. Vida giderse ne olacak? Gelirse sorun yok ama ya gelmezse? Şu an bekleyeceğiz. Vida gelmezse, iki stoper almamız lazım."Alvaro Negredo ve hücum hattındaki dört ismin durumuyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Negredo'nun sakatlığı vardı. Beklediğimizden daha erken geldi. Gitmesi için bir durum vardı. O yüzden açıklamalar yaptım. Bir forvet alırsak, şu anki oyunculardan ikisi kadroya giremeyecek. Forvete hiç oyuncu alamazsak, hangisi iyi oynarsa, formayı o alır. Negredo oynamayıp en yüksek parayı alırsa, hem oyuncular hem de kulüp adıan sıkıntılar olabilir." açıklamasını yaptı.İspanyol golcü Negredo ve Brezilyalı forvet Vagner Love'a mesaj gönderen şenol Güneş, "Negredo'nun farklı şeyler sunması gerekiyor. Aldığımız oyuncular iyi ama beklediğini veremediği zaman güven sarsılıyor. Sayı olarak fazlayız. Gitmek isteyene kapı açık. Bu savaşı veremeyen, gidecek. Vagner Love'ın her tarafı futbolcu ama zoru deniyor. Yapamayınca olmuyor. Bunlar kötü oyuncu değil ama bazen olmuyor. Kim takımın ihtiyacını karşılarsa onunda yanındayız." ifadelerini kullandı."Fabri giderse nasıl bir kaleci istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "Bu transfer haberleri hep gündemde. Yönetimle de konuştum. Suarez'i, Messi'yi isterim ama bu sizin kulüp yapınıza uygun mu? Bu işe böyle bakılır. Ben de başkan da oyuncu gitsin istemez ama şartlar böyle. Lens, Negredo, Babel'e iyi paralar verselerdi, bugün olmayabilirlerdi. Adriano, Babel, bunların sözleşmesi bitiyor. Ya anlaşacaksın ya göndereceksin. Kararı yönetim verdi. Kalmalarını isterim ama karar yönetimin. Vida'nın gitmesini istemem ama iyi para verirlerse gider. O zaman iki isim almalıyız. Fabri giderse, kazandığımız bonservis parasını yeni kaleciye vereceksek, anlamı yok. Fabri iyi para verirler ve gitmek isterse yapacak bir şeyim yok." diye konuştu.Kaçan şampiyonlukla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Geçen sezon kaçan şampiyonluk bizim için hayal kırıklığı. Oyun olarak diğer takımlardan kötü oynamadık. Ancak gol atamadık. Golcümüz Babel Talisca oldu. Diğer oyuncuları kötülemek için söylemiyorum. Şampiyonlar Ligi öneliydi ve transferler son günlerde oldu. Medel kiloluydu. Quaresma için oynadı, oynamadı tartışmaları oldu. Gençlerbirliği maçını deplasmanda Cuma oynadık. Medel, perşembe akşamı Şili'den geldi. Milli takımdan döndü ve oynatmadık. Şanssızlık, aksilik oluyor, nasip değilmiş. Şampiyon olsak hak ettik diyebilir miydik? Diyebilirdik. O yüzden vicdanımız rahat. Cenk Tosun iyi oyuncu ama ilk yarıda kadromuzdaydı. İlk yarıda onun yüzünden kaybetmedik." şeklinde konuştu.Sözlerine devam eden Şenol Güneş "Geçen sene ağzımızı açmamaya çalıştık. Biz şampiyon olduğumuzda destekleniyorlar denip, kendileri şampiyon olduklarında susuyorlarsa bu haksızlık olur. Beşiktaş'ın başında 3 sene hep şampiyonluğu hak ettik. geçen sene şampiyon olamadık ama suçu başkasına atmadım, suçu kendimde aradım." diye konuştu.VAR sistemiyle ilgili görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Dünya Kupası'nda Perisic'in eline çarpan topta penaltıyı vermem. VAR, hakemleri silip atıyor. O zaman hakemlere hiç gerek yok. Yanlış bir taç verdi, kullandım, gol oldu. O zaman VAR'a mı bakacaksınız? Teknoloji iyi bir şey. Dünya Kupası'nda VAR vardı ama soluk bir futbol vardı. Kontrollü maçlar oynandı. Heyecanlı maç sayısı azdı. Takımların oyunlarında durgunluk vardı. Futbol heyecanlı olmalı, şaşırtmalı ve göze hoş gelmeli. Futbol eğlencedir. Aldın, verdin, bu olmaz." dedi.Anderson Talisca'nın Çin'deki ilk maçında hat-trick yapmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Biz oyunculara sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vizyonu genişse, bir yerlere geliyor. Ancak dar vizyonluysa, olmuyor. Futbolculuk kolay iş değil. Talisca çok yetenekli ve hala gelişmesi gerekiyor. Çin'de kendini geliştirmez ve yerinde sayarsa olmaz. Talisca'nın Çin'e gitmesini doğru bulmuyorum ama dönecektir. Transfer anlaşmasından dolayı Çin'e gitti diye düşünüyorum. Avrupa'da ses getireceğini düşünüyordum. Çin'den Avrupa'ya döner mi, dönmez mi bilmiyorum" diye konuştu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aralarında sorunlar olduğunuz bir kez daha yalanlayan Şenol Güneş, "Herkes yerini biliyor. Bizi kavga ettirmek isteyenler var, o başka. Oyuncumla da etmem, yönetimle de etmem. Buralara nasıl geldiğimi biliyorum. Üst tarafa nasıl sen bu işi bilmiyorsun, yapamazsın diyebilirsin. Gördüklerini söylersin, o ayrı. Bir fikir varsa söylenir. Her fikir de sokakta söylenmez. Başkanın bana abi demesi, onun başkanlığını almıyor ki. Bir kurumda yaş yoktur, mevkiler vardır. kendime saygı göstermezsem, karşıya nasıl saygı göstereceğim? Bizi bilmeyen öyle konuşabilir. Yorumcular aramızda ne olduğunu biliyorlarsa, gelip söylesinler. Benim yaşım öğrenmeye açık." diye konuştu.Siyah-beyazlı takımın yeni yardımcı antrenörleri Guti ve İlhan Mansız'la ilgili açıklam yapan Şenol Güneş, "Guti ve İlhan Mansız iyi, sorun yok. Orada da sorun yaratılmak istendi. 'Hocaya yardımcı aranıyor' yazıldı. Ben çalışıyorum, bana yardımcı alacak biri arandığı yazılıyor. Yardımcı alırız, sorun değil. Bu yardımcıyı ne için alacağız, neden alacağız? Bir defa Beşiktaşlı birisi alınmalı. Oyuncu kariyeri olarak, heyecan olarak birisini katabilirsiniz. İlhan Mansız biraz geri kaldı, keşke daha erken başlasaydı. Eninde, sonudna bunu yapacaksınız, ben bunu hep diyorum. Yapmayacaksınız, hiç başlamayın. Mustafa Doğan ve İlhan Mansız ile konuştum. Guti de aramıza katıldı. Hem kendilerine hem de takıma katkı yapmalılar." dedi.Taraftarlara da mesaj gönderen Şenol Güneş "Bu kulüplerde her şey değişir, taraftar değişmez. Biz görevliyiz ve geçiciyiz. Geçici insanları sahiplenmeleri, teşekkür edilecek bir şey, bundan dolayı mutluyum. Son maçta şampiyonluk iddiamız yoktu ama bizi bağırlarına bastılar. Onlar biliyor ki iyi futbol oynuyoruz ve bu yüzden yanımızda olduklarını gösterdiler. Onlar için yine iyi sonuçlar almaya çalışacağız." diyerek sözlerini noktaladı.