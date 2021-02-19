(CANLI SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM) Star izle kesintisiz canlı yayın kesintisiz reklamsız

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hayranlarının merakla beklediği Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim izle 1. sezon 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni dizi Seni Çok Bekledim ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak ve 19 Şubat 2021 Cuma günü izleyicisi ile buluşacak.

Yeni bir aşk hikayesinin seyirci ile buluşacağı Seni Çok Bekledim dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide depremde dağılmış bir ailenin güçlü oğlu Özcan Deniz ve kalbi aşka kapalı bir kadın İrem Helvacıoğlu başrollerde yer alıyor. Seni Çok Bekledim nerede çekildi? Seni Çok Bekledim ilk bölüm izle, Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle, Canlı Seni Çok Bekledim tek parça, Seni Çok Bekledim 1. sezon 4. bölüm detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz. Seni Çok Bekledim yeni dizi 4. bölüm StarTV'de ekranlara geliyor.Zahide'nin başına gelen trajedi iki aileyi de perişan eder. Bir yanda Erol'u bu işten kurtarmaya çalışan Cemal ve Mihre, diğer yanda karısının intikamını almak isteyen Selo vardır. Kadir, Erol'un bu ölümle bir ilgisinin olup olmadığını araştırırken Selo'nun da bu yöndeki şüpheleri giderek artar.Ayliz'in Serkan'la yaşadıklarından sonra onu bir an bile yalnız bırakmayan Kadir, Ayliz'i babasını bulma konusunda destekler.Sonunda Selo ve Erol intikam anı için karşı karşıya geldiklerinde Kadir Selo'yu durdurabilecek mi?Seni Çok Bekledim dizisinin konusu şöyle: 13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Yeni dizi Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Seni Çok Bekledim çekimleri yurtdışında yapıldı. Dizinin yurtdışı çekimleri Katar'ın Doha kentinde gerçekleşti. Doha'da bulunan Mesaieed Çölü'nden gerçekleşen çekimler dikkat çekti. Dizi Katar'da çekilen ilk Türk dizisi ünvanını aldı.Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisinin 4. bölümü 19 Şubat 2021 Cuma günü Star TV'de yayınlanıyor. Hayranları yeni dizi Seni Çok Bekledim olarak ilk bölümünü saat 20:00'de StarTV de yayınlanacak.