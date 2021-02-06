Canlı Sen Çal Kapımı tek parça 30. bölüm FOX izle takip 6 Şubat Cumartesi

Sen Çal Kapımı 6 Şubat 2021 Cumartesi canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 6 Şubat Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 30. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

06 Şubat 2021 12:59
Canlı Sen Çal Kapımı tek parça 30. bölüm FOX izle takip 6 Şubat Cumartesi
Sen Çal Kapımı yeni bölüm izlemek için hayranları ekran başında beklemeye başladı. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı dizisinde yine heyecanlı anlar izleyiciileri bekliyor. FOX TV'de canlı yayın olarak her Cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bölüm 30. bölüm olarak ekranlarda olacak. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ekranlara geliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 30. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor.
Sen Çal Kapımı 30. bölüm 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihi gününde 20:00 saatinde Fox TV'de yeni bölüm yayınlanacak.

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SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM İZLE

Serkan'ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için… Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda'nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır. Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda'yı da merak etmeye başlayacaktır. Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin'in gelişi sadece Eda'yı değil Ceren'i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır. Bütün bu olayların sonucunda Eda'nın yalnızca Serkan'la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.



SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM KONUSU, ÖZET

Serkan'ın uçağı İtalya'ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur.

Kaza sonrası Eda için Serkan'dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan'ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan'ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir. Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık'taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda'yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM, 29. BÖLÜM SEN ÇAL KAPIMI İZLE




Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.


23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 28. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 29. BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 30 Ocak 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.

Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.


Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 30. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 30. bölümü ile ekranlara dönüyor.

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