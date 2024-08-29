CANLI: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor
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29 Ağustos 2024 18:56
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 18:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleştiriliyor. Canlı aktarıyoruz.

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Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

3. Torba: Feyenoord, Sporting, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic.

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest.



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