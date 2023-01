CANLI | Samet Akaydin konuşuyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın açıklamalarda bulunuyor."Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur.""İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım.""Jesus Hocamızla, antrenman önce de bir toplantı yaptık. Hocamız, 3'lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi. Milli takımda da savunmanın sağında ve ortasında oynadım. Üstesinden geldim.""Bana yurtdışından da teklifler geldi. Çok teklif vardı. Kulübümüzle görüşüyordum, başkanımızla. 'Nereye gitmek istersin?' dediler. Ben 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Laf olsun diye demiyorum. Hislerimle hareket eden bir insanım. O an hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna çok inandım. Bu sezon şampiyon olacağız. Hiç tereddütsiz Fenerbahçe'yi tercih ettim.""Jorge Hocanın beni çok istediğini biliyordum. Oynadığım kulüplerde buna dikkat ediyorum. Hocanın beni istemesi transferde çok önemlidir. Fenerbahçe'ye gelmemde bunun etkisi oldu ama Jorge Hocayla transfer sürecinde görüşmedim.""Cüneyt Dumlupınar hoca ile çalıştık, beni iyi tanır. Forvetin sürekli ensesinde olmayı, boğuşmayı severim. Ben mücadeleyi bırakmam. Sahanın içinde en iyi mücadeleyi vermeye çalışırım. Kötü oynayabilirim, hata yapabilirim ama benim özgüvenim hiç gitmez. Ben yine o hataların üstüne giderim. Montella Hocam bana sürekli 'Senin potansiyelin var, sınır koyma, sınırları aş. Hatalarının üstüne git' dedi. Ben de her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum.""Önce hedefim oynamak. Kendimi antrenmanlarda göstermek, hocanın gözüne girmek. Bu formayı bırakmak istemiyorum. İlk şampiyonluğumu Fenerbahçe ile başarmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sezon sonunda inşallah şampiyon oluruz. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.""İlk formam 3 numaraydı. Fenerbahçe'de de 3 numarayı istedim. Kırmadılar, verdiler. 3 numara Fenerbahçe'de çok özel. Kim Min-Jae'yi aratmamaya çalışacağım. Fenerbahçe'deki stoperler çok kaliteli. Ben de kendime güveniyorum. Güzel bir rekabet. Çalışıp kendimi göstereceğim. Rekabetten hiç kaçmadım. Burada da kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm ve oynarım.""Daha önce tanıştığım isimler var; İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır. Milli takımdan tanışıyoruz. Müthiş bir aile ortamı var. Hiç yabancılık çekmedim. İyi ağırladılar. Güzel, çok hoşuma gitti ortam."