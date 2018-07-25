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CANLI | Sakaryaspor - Galatasaray

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Sakaryaspor - Galatasaray
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25 Temmuz 2018 08:55
2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başladı.

Galatasaray ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SAKARYASPOR 0-3 GALATASARAY

GOL: 5' Muğdat, 20' Belhanda, 42' Sinan

SAKARYASPOR: Oğuz, Recep, Burak, Berkay, Ferit, Oğuz, Savaş, Ferhat, Zahit, Tevfik, İlyas

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Muğdat, Henry, Sinan

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Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil'i Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes'ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi.

Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3'lük üstünlük sağladı. Sakaryaspor'un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya'da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti.

İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan'ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Club Africian'ın iç saha maçlarını oynadığı 60.000 kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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