CANLI: Sakaryaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, milli ara sebebiyle liglere verilen arada Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Sakaryaspor - Beşiktaş
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19 Kasım 2023 14:52
Son güncelleme 19 Kasım 2023 15:18
Milli ara sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçecek olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynuyor.  Siyah-beyazlılar, Sakarya'da Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

SAKARYASPOR: 0
BEŞİKTAŞ: 1
GOLLER: 15' Ante Rebic

İLK 11'LER

Sakaryaspor XI: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle, Kasongo.

Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut.

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