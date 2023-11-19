Milli ara sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçecek olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynuyor. Siyah-beyazlılar, Sakarya'da Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Sakaryaspor XI: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle, Kasongo.
Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut.
CANLI: 1. DEVREGOLLER: 15' Ante Rebic
SAKARYASPOR: 0
BEŞİKTAŞ: 1
SAKARYASPOR: 0
BEŞİKTAŞ: 1
İLK 11'LER
Sakaryaspor XI: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle, Kasongo.
Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut.