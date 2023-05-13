Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor.
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BEŞİKTAŞ: 0
SABAH FC: 2 | GOL: 3' , 5' Kashchuk
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih.
Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh
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BEŞİKTAŞ: 0
SABAH FC: 2 | GOL: 3' , 5' Kashchuk
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih.
Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh