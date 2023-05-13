CANLI | Sabah FC - Beşiktaş

Beşiktaş, özel maçta Azerbaycan ekiplerinden Sabah FC ile karşı karşıya geliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Sabah FC - Beşiktaş
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13 Mayıs 2023 16:57
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 17:07
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor.

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BEŞİKTAŞ: 0
SABAH FC: 2  | GOL: 3' , 5' Kashchuk

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih.

Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

 

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