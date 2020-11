CANLI Rizespor Galatasaray maçı şifresiz İZLE

Ev sahibi Çaykur Rizespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel, Marcelo Saracchi, Younes Belhanda'dan yoksun olarak oynayacak.

Gökhan

Morozyuk

Selim Ay

Chatziisaias

Melnjak

Baiano

Abdullah

Michalak

Samudio

Boldrin

Remy

Fatih

Linnes

Luyindama

Marcao

Emre Taşdemir

Taylan

Etebo

Feghouli

Emre Kılınç

Emre Akbaba

Diagne

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni şans



Fatih Terim, Rize'de erken gol istedi



Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça büyük önem veriyor ve kesinlikle puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Rize'de alacakları üç puanın, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin havasına da tesir edeceğine ve rakiplerini baskı altına alacağına işaret ederken, futbolcularının da dikkatini ilk 30 dakikaya vermelerini istedi. Terim'in maç planı ilk yarım saatte gol yemeden skor avantajını yakalayıp, zor deplasmanı kolaya çevirmek. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 9 maçta da ilk 30 dakikalarda gol yememesi Terim'in bu konuda elini güçlendiriyor. Ancak geçen haftaki Kayserispor maçında yaşanan gol kısırlığı da bir o kadar sarı-kırmızılı teknik adamı düşündürüyor. Oyuncularından gol pozisyonlarında daha dikkatli olmalarını isteyen ve "1 pozisyon 1 gol" istiyorum diyen Terim, karşılaşmada ağları erken sarsarak rakibin direncinin kırılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular da Kayseri maçında kaçan fırsatların 'iş kazası' olduğunu belirterek, daha yüksek motivasyonla çıkacakları bu maçı mutlaka kazanacaklarını vurguladılar.



Galatasaray'ın Rize'de sakatlık korkusu



