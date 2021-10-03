CANLI Rizespor Galatasaray maçı İZLE

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03 Ekim 2021 18:45
CANLI Rizespor Galatasaray maçı İZLE
Rizespor Galatasaray beIN Sports link! Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Rizespor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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RİZESPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE



Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.  Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak

Rizespor Galatasaray maçı öncesi son durum

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor
Gökhan, Alberk, Holmen, Selim, Boyd, Phiri, Bolasie, Djokovic, Dabo, Alper, Pohjanpalo



Galatasaray
Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Alpaslan, Yedlin, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Diagne 



41. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.
 



Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 40 maçın 37'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
Galatasaraylı Morutan, ilk kez milli takıma davet edildi!

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.



İki takımın eksikleri

Çaykur Rizespor'da Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'la birlikte riske edilmek istenmeyen Boey'in yanı sıra cezalı Marcao ve Oğulcan Çağlayan da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da forvet Diagne'ye emanet!

Süper Lig'in sekizinci haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelcek. Mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık görev alacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karadeniz deplasmanındaki 11'ini belirledi... (Milliyet/Nevzat Dindar) Çaykur Rizespor ile bugün oynayacağı karşılaşma için dün kente giden sarı-kırmızılı kafilede sakatlığı bulunan Arda Turan ile dışında Sacha Boey de yer almadı. Marsilya karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan oyuncunun riske edilmediği açıklandı. Marsilya deplasmanından lider dönen Galatasaray dün Rize'ye gitti, iki kulüp arasında sorunlar yaşanmasına neden olan Oğulcan Çağlayan kafile kadrosunda yer almadı. Lazio maçının ardından Alanya karşılaşmasına aynı kadroyla çıkan ve puan kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Terim, aynı hataya düşmemek için bugün farklı bir 11 sahaya sürecek. Aslan'da Taylan ve Halil Dervişoğlu'nun dinlendirilmesi planlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından bazı futbolcularını dinlendirecek, yeni isimleri sahaya sürecek. Lazio zaferinden sonra cezalı Marcao hariç aynı kadro ile Alanya karşılaşmasına çıkan ve müsabakanın kaybedilmesi üzerine, "Rotasyon yapmalıydım" diyerek özeleştiride bulunan Terim, bugünkü müsabakada da aynı hataya düşmek istemiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu Marsilya deplasmanından sonra oynanacak bugünkü Rize maçında farklı bir kadro sahaya sürecek. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun cezası nedeniyle yokluğunda Luyindama yine görev yapacak. Boey'un sakatlığında da sağ bekte Yedlin yerini alacak. Sarı-kırmızılılarda Taylan'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Bu durumda ya Assunçao sahaya çıkacak ya da Berkan 6 numara pozisyonuna çekilip, Emre Kılınç'a şans verilecek. Cim-Bom'un teknik patronu, saha içi kurgusunu yaparken, en fazla 8 yabancı bulunabileceğini de hesap edecek. Tecrübeli teknik adam ileri uçta ise tercihini Halil Dervişoğlu yerine Diagne'den yana kullanmayı planlıyor. Senegalli forvetin fiziksel olarak iyi durumda olması nedeniyle Terim bu kararı aldı.

Fatih Terim, Rize'de farklı galibiyet istiyor!

Süper Lig'deki 4 haftalık galibiyet hasretini Göztepe maçında dindiren, Avrupa Ligi'nde de Marsilya deplasmanından 1 puanla dönerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray , Milli ara öncesi son sınavını Rize'de verecek. Sarı-Kırmızılılar, yeniden üst sıralara tırmanmak için tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Ancak zorlu mücadele öncesi iki tarafta da yaşanan yüksek tansiyon, maçın önemini daha da artırıyor. Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer süreciyle iki taraf arasında başlayan ihtilaf, tam anlamıyla zirveye taşınmış durumda. TFF'nin Galatasaray'ı tazminat ödemeye mahkum etmesi, Rize cephesinden gelen sert mesajlar ve son olarak Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın, "Malum takımı buraya gömeceğiz" sözleri, gerilimi tırmandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize'de yıpranmaması adına Oğulcan'ı kadroya almadı. Takımını da özel olarak hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinin sahada tam anlamıyla futbol dersi vermesini ve farklı kazanmasını istiyor. Rize cephesinde de Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla çıkacağı ikinci maçından puan çıkarmanın hesapları içinde.

Rize'deki maçlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.


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