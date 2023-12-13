CANLI | Rıza Çalımbay konuşuyor

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.''Tabii ki de aynı dörtlü ile oynamak kaleciler için avantaj olur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmalıyız. Kimin oynadığı önemli değil. Şu anda iyi bir gidiş yok bizim açımızdan. Çıkıp maçları kazanmamız lazım.""Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz.""Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımızı oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız."