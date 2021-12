CANLI: Rezan Epözdemir'in basın toplantısı

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenliyor.



Açıklamaları takip ediyoruz...



"TÜRK FUTBOLUNDA SORUN ADALET"



"Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Galatasaray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. İki tüzel kişilik var. Galatasaray AŞ ve dernek. Bütün futbol operasyonlarının yapıldığı ve TFF'nin muhatap aldığı Galatasaray Sportif AŞ'dir. Yapacağım açıklamalar Sportif AŞ ile ilgilidir bundan sonra."



"OLAĞANÜSTÜ GAYRET LAZIM"



"Sportif AŞ'den istifa etmemin gerekçeleri var. Canımız kadar sevdiğimiz Galatasaray'ı yıpratmamak adına yüzeysel olarak anlatmaya çalışacağım. Galatasaray'ın zarar görmemesi için olağanüstü gayret göstermemiz lazım."



İSTİFA NEDENLERİ



"Futbol takımımızın her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri."



Sayın Başkan çok demokratik biri. Herkesi dinler. Her maçtan sonra gerekli tepkinin verilmesini istedim. Bir duruş sergilenmesi gerektiğin söyledim. Bir duruş sergilenmediğine dair bir algı olduğunu söyledim. Kendisi her seferinde dinledi ama yöntem bakımından farklı bakıyoruz."



"Biz görüş ve önerilerimizi söyleriz ama kararı başkan verir. Biz tarihe not düşmek için görüşlerimizi söyleriz. 3 ay boyunca her seferinde bunu başkana söyledim. Geldiğimiz noktada görüş ve kaygılarımı iletmeme rağmen Sayın Başkan beni demokrat biçimde dinledi ama görüşlerimin kabul görmediğini fark ettim."



"'Haklı galibiyet' sözleri sonrası yalnızlaştırıldım. İncindim."



"Galatasaray'ın bir sözcüsü vardır ve bu tüzel kişiliği bağlar. Bana sorulan soruda kişisel görüşümü aktardım. O gün başkana istifamı verdim ama başkan kabul etmedi, Galatasaray'a hizmet etmemi söyledi."



EROL BİLECİK MESAJLARI



"Sayın Erol Bilecik'in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi.



"Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim. Birkaç gazetede bu mesaj çıktı"



"Sayın Hüsnü Güreli beni aradı. Erol Bilecik'in beni aramak istediğini söyledi. Kırmamam gerektiğini söyledi. Sayın Bilecik'in özür dilememesi halinde görüşmeyeceğimizi yine ilettim. O istekleri refüze ettim."



"Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Bir araya geldiklerinde Türk futbolunun tüm sorunlarını çözebilir."





İLGİLİ VİDEO