CANLI: Real Madrid - Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Real Madrid - Fenerbahçe Beko
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20 Kasım 2020 22:57
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e konuk oluyor. Wizink Center'daki mücadele, TSİ 23.00'da başladı. 

Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.

CANLI SKOR

REAL MADRID: 79
FENERBAHÇE: 56

*4. Çeyrek oyanıyor...

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