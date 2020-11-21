Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e konuk oluyor. Wizink Center'daki mücadele, TSİ 23.00'da başladı.
Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.
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REAL MADRID: 79
FENERBAHÇE: 56
*4. Çeyrek oyanıyor...
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Jan Vesely kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldızlarından Jan Vesely'den maç öncesinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Çek yıldızın rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.
CANLI SKOR
REAL MADRID: 79
FENERBAHÇE: 56
*4. Çeyrek oyanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN
Jan Vesely kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldızlarından Jan Vesely'den maç öncesinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Çek yıldızın rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.