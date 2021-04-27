Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
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REAL MADRİD: 44
ANADOLU EFES: 56
Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
CANLI SKOR
REAL MADRİD: 44
ANADOLU EFES: 56