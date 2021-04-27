CANLI: Real Madrid - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Real Madrid - Anadolu Efes
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27 Nisan 2021 09:05
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

CANLI SKOR 

REAL MADRİD: 44

ANADOLU EFES: 56

 

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