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CANLI | RB Leipzig - Galatasaray

Galatasaray, devre arası hazırlıkları kapsamında Almanya'da Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaşıyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | RB Leipzig - Galatasaray
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12 Ocak 2019 17:00
Devre arası hazırlıkları kapsamında Almanya'ya giden Galatasaray, Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
RB Leipzig XI: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Werner

Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan

RB LEIPZIG: 1-1 GALATASARAY

GOLLER: 34' Poulsen, 56' Linnes

*2. yarı oynanıyor

RED BULL LEIPZIG - GALATASARAY CANLI İZLE

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