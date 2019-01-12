Devre arası hazırlıkları kapsamında Almanya'ya giden Galatasaray, Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
RB Leipzig XI: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Werner
Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan
RB LEIPZIG: 1-1 GALATASARAY
GOLLER: 34' Poulsen, 56' Linnes
*2. yarı oynanıyor
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RB Leipzig XI: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Werner
Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan
RB LEIPZIG: 1-1 GALATASARAY
GOLLER: 34' Poulsen, 56' Linnes
*2. yarı oynanıyor
RED BULL LEIPZIG - GALATASARAY CANLI İZLE
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