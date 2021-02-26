(CANLI RAMO SHOW İZLE) 34. bölüm tek parça izle yeni bölüm

Ramo ShowTV ekranlarında 34. bölüm yayınlanıyor ve izle canlı olarak Ramo yeni bölümü ekranlarda olacak. Canlı yayın izlenebilien Ramo Show TV'de her Cuma olduğu gibi bu Cuma da izleyicisiyle buluşacak. İzleyenler Ramo 34. bölüm 34 Şubat Cuma canlı izlemeden önce konusunu, oyuncularını, Ramo nerede çekiliyor bilgilerini incelemek istiyor. Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo 26 Şubat 2021 Cuma canlı izle ShowTV HD yeni bölüm 34. bölüm yayınlanacak. Her hafta cuma günü ShowTV'de yayınlanan Ramo dizisi tek parça youtube izle yayın canlı 34. bölüm Ramo özet konusuyla ilgili bilgiler bulunuyor.Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Boran da Nehir'e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo 27. Bölümünde: Ramo, Yavuz'u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık. Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.Ramo 26. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan'ın ölümüne neden olan Yavuz'un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz'u bulmak için Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'in yapacağı yeni hamle merakla bekleniyor.Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi. Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi.Murat Yıldırım - RamoEsra Bilgiç – SibelOlgun Şimşek – Cihangirİlker Aksum – HasanYiğit Özşener – Yavuzİdil Fırat – FidanDevrim Özkan – NehirMustafa Yıldıran – DoğuPelin Körmükçü – AhsenEfsane Odağ – AhsenSacide Taşaner - SebahatRamo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.Ramo dizisi başladığında Adana'da çekimleri yapılmıştı. Son bölümleri Ramo dizisinin İstanbul'da çekimlerinin yapıldığını gösteriyor.Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.