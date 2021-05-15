Canlı Puan Durumu, Süper Lig Puan Durumu Canlı 2021

Süper Lig'de son hafta maçları oynanıyor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri hesaplanıyor.

15 Mayıs 2021 22:05
Canlı Puan Durumu, Süper Lig Puan Durumu Canlı 2021
Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşıyor. Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda mücadele ediyor. 

CANLI SKOR 

GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ (TIKLAYIN)

GALATASARAY 2-1 YENİ MALATYASPOR (TIKLAYIN)

KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE (TIKLAYIN)
CANLI SÜPER LİG PUAN DURUMU 

1- BEŞİKTAŞ: 84 (Gol averajı +45)
2- GALATASARAY: 84  (Gol averajı +43)
3- FENERBAHÇE: 79 (+29 Averaj)

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM NETLEŞECEK

Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da belli olacak.

Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.

Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek.

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

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