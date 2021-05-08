Canlı Puan Durumu: Süper Lig

Süper Lig'de son puan durumu nasıl? Süper Lig canlı puan durumunu sizlere aktarıyoruz.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Canlı Puan Durumu: Süper Lig
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08 Mayıs 2021 19:37
Süper Lig'de büyük bir heyecan fırtınası var. Maçlar 20:30'da başlayacak ve puan durumu, lig sıralaması her an değişebiliyor. Sporx olarak Süper Lig'de canlı puan durumunu sizlere aktarıyoruz. Sayfayı sürekli yenileyebilirsiniz.

SIRALAMA TAKIM PUAN
1 Beşiktaş 82
2 Fenerbahçe 77
3 Galatasaray 76
4 Trabzonspor 65
5 Sivasspor 59
6 Alanyaspor 58
7 Hatayspor 58
8 Gaziantep FK 55
9 Göztepe 52
10 Karagümrük 52
11 Konyaspor 46
12 Ç.Rizespor 46
13 Antalyaspor 44
14 Başakşehir 44
15 Yeni Malatyspor 42
16 Kasımpaşa 41
17 Kayserispor 40
18 Ankaragücü 39
19 Erzurumspor 38
20 Gençlerbirliği 36
21 Denizlispor 29


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