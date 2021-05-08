Canlı Puan Durumu: Süper Lig

Süper Lig'de büyük bir heyecan fırtınası var. Maçlar 20:30'da başlayacak ve puan durumu, lig sıralaması her an değişebiliyor. Sporx olarak Süper Lig'de canlı puan durumunu sizlere aktarıyoruz. Sayfayı sürekli yenileyebilirsiniz.
|SIRALAMA
|TAKIM
|PUAN
|1
|Beşiktaş
|82
|2
|Fenerbahçe
|77
|3
|Galatasaray
|76
|4
|Trabzonspor
|65
|5
|Sivasspor
|59
|6
|Alanyaspor
|58
|7
|Hatayspor
|58
|8
|Gaziantep FK
|55
|9
|Göztepe
|52
|10
|Karagümrük
|52
|11
|Konyaspor
|46
|12
|Ç.Rizespor
|46
|13
|Antalyaspor
|44
|14
|Başakşehir
|44
|15
|Yeni Malatyspor
|42
|16
|Kasımpaşa
|41
|17
|Kayserispor
|40
|18
|Ankaragücü
|39
|19
|Erzurumspor
|38
|20
|Gençlerbirliği
|36
|21
|Denizlispor
|29