CANLI PUAN DURUMU | A Milli Takım lider olabilecek mi?

UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında A Milli Takımımızın da kaderi belli oluyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI PUAN DURUMU | A Milli Takım lider olabilecek mi?
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18 Kasım 2020 23:04
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun son haftasında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyorken, Sırbistan ise evinde Rusya'yı konuk ediyor. Milli Takımımızın grupta lider olup A Ligi'ne çıkma ihtimali de, son sırada kalıp C Ligi'ne düşme ihtimali de var.

MACARİSTAN 0-0 TÜRKİYE
SIRBİSTAN 4-0 RUSYA

*Maçlarda devre arası...

CANLI PUAN DURUMU
9 puan | Macaristan
8 puan | Rusya
7 puan | TÜRKİYE
6 puan | Sırbistan

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İHTİMALLER, İHTİMALLER
 Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.



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