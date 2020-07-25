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Süper Lig'de son haftaya taşınan küme düşecek takımların belirleneceği kritik maçların sonuçları merakla bekleniyor.34. haftadan önce küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün yanı sıra 2 takım daha bu sezon Süper Lig'e veda edecek. Küme düşme hattında bulunan olan Kayserispor, Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan ikisi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.Denizlispor, ligin son haftasına 35 puanla Ankaragücü deplasmanında çıkarken Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor Gaziantep'i sahasında ağırlarken Kayserispor ise Trabzonspor'u konuk edecek.2. Trabzonspor 633. Sivasspor 604. Beşiktaş 605. Galatasaray 566. Alanyaspor 5414. Denizlispor - 3615. Çaykur Rizespor - 35Malatyaspor - 33. Kayserispor - 33. Ankaragücü (Küme düştü)Denizlispor - AnkaragücüKayserispor - TrabzonsporFenerbahçe - Çaykur RizesporYeni Malatya - Gaziantep FKSüper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.İşte yaşanabilecek ihtimaller:4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;Çaykur Rizespor - 10AKayserispor- 10Denizlispor - 8Malatyaspor - 6Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlarKayserispor - 7Denizlispor - 5Çaykur Rizespor - 4Çaykur Rizespor küme düşüyor.Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlarKayserispor - 7Malatyaspor - 6Denizlispor - 4Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyorKendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;Denizlispor - 7Çaykur Rizespor - 7Malatyaspor - 3Malatyaspor küme düşüyorKendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;Çaykur Rizespor - 9Kayserispor - 6Malatyaspor - 3Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.Denizlispor - AnkaragücüFenerbahçe - Çaykur RizesporMalatyaspor - Gaziantep FKKayserispor - Trabzonspor