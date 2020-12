CANLI: PSG - Başakşehir, neler yaşanıyor?

DÜN NELER YAŞANDI?

4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle iki takımın sahaya çıkmama kararı almasının ardından ertelenen14. dakikadan itibaren 20:55'te tekrar başladı.Rumen hakemlerin çekilmesinin ardından mçın orta hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hollanda'dan Mario Diks ile Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Frankowsky görev alıyor.Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar.Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen.PSG taraftarları, tribünlere ırkçılık karşıtı, Webo'ya destek veren pankartlar astı.*Başakşehir ve PSG'de oyuncular sahaya, "No to Racism" "Irkçılığa hayır" yazılı tişörtlerle çıktı. Irkçılığa maruz kalan Pierre Webo, karşılaşma öncesinde duygusal anlar yaşadı.*İki takım oyuncuları, maçın ilk düdüğü çalmadan önce 1 dakika boyunca ırkçılığı birlikte protesto etti.Şampiyonlar Ligi son hafta maçında PSG'ye konuk olan temsilcimiz Başakşehir, maçtaki ırkçılık skandalı sonrası sahadan çekildi.Maçın hakemi Hategan, 14. dakikada Başakşehir kulübesindeki antrenör Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya gönderdi.Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinde bulunan Okan Buruk ve Demba Ba da orta hakeme 4. hakemin kullandığı ifadeyi ileterek, kendisini sahadan çıkarmasını istedi.Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, maçın orta hakemi ve 4. hakem, herhangi bir aksiyon almamayı tercih etti. Bu yaşananların ardından Başakşehir oyuna devam etmeyeceğini belirterek, soyunma odasına gitti.