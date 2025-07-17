17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
0-0
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
0-1
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
2-2
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
3-0
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
2-387'
17 Temmuz
Hapoel Beer Sheva-Levski
0-088'
17 Temmuz
Partizan-AEK Larnaca
0-0DA
17 Temmuz
Trabzonspor-Araz PFK
2-3
17 Temmuz
FC Petrzalka 1898-Beşiktaş
2-1
17 Temmuz
Portimonense-Fenerbahçe
0-1DA

CANLI: Portimonense - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 22:49
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
CANLI: Portimonense - Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya geliyor.

Saat 22.00'de başlayan mücadele Portimao Stadyumu'nda oynanıyor.

S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı Sporx'ten canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP:

PORTIMONENSE: 0

FENERBAHÇE: 1 (20' Szymanski) 

(DEVRE)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred Rogrigues, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan, Oğuz Aydın.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.