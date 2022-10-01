CANLI: Polonya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşıyor.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.
CANLI TAKİP (2. SET)
POLONYA: 17
TÜRKİYE: 19
SETLER: POLONYA 1-0 TÜRKİYE
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FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.
CANLI TAKİP (2. SET)
POLONYA: 17
TÜRKİYE: 19
SETLER: POLONYA 1-0 TÜRKİYE
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN...
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