CANLI: Polonya - Türkiye

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yla karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Polonya - Türkiye
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01 Ekim 2022 21:27
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşıyor.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.

CANLI TAKİP (2. SET)

POLONYA: 17

TÜRKİYE: 19

SETLER: POLONYA 1-0 TÜRKİYE

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