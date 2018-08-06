CANLI | Phillip Cocu konuşuyor...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, Portekiz'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
''RAKİBİ RAHATSIZ ETMEK İSTİYORUZ''
Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuliano, ''Çok zor bir rakiple karşılaşacağız. Böyle maçlar oynamaya alışık bir takım. Biz çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yeni bir hocamız, yeni bir çalışma şeklimiz var. Benfica karşısında bu çalışma şeklini göstermek istiyoruz. Yarın bu turu kimin geçeceği belli olmayacak. İki maçlı bir eşleşme. İyi bir futbol oynamak, rakibi rahatsız etmek istiyoruz. Topa sahip olup iyi bir karşılaşma geçirmek istiyoruz.'' diyerek sözlerine başladı.
''TARAFTARLARININ ÖNÜNDE OYNAMAK BİZİM İÇİN FIRSAT''
Deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Böyle karşılaşmalar, bir futbolcu olarak en iyi hissettiğiniz akşamlardır. Maça gidersiniz ve stadın dolu olduğunu görürsünüz. Böyle olması bizim için bir fırsat. Çok tutkulu Benfica taraftarı önünde oynayacağımız maç bizim için fırsat. Kendimizi gösterebilmek için bir fırsat. Maçın başında baskı yapıp onların istediklerini yapmasını engellersek, bizim için avantaj olur. Sonuç olarak sahaya çıkacak olan taraftarlar değil, futbolcular.'' diye konuştu.
''BENFICA'NIN KALİTESİNİ DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR...''
Benfica'nın geçen sezon en çok gol atan futbolcusu Jonas'ın takımdan ayrılmasını değerlendiren Giuliano, ''Jonas, gayet iyi tanıdığım bir futbolcu. Çok iyi sezonlar geçirdi. Onun durumu hakkında görüş bildirmek istemiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Jonas'ın olmamasının bizim için işleri kolaylaştıracağını düşünmüyorum ama Benfica'nın kalitesini bir tık alta çekmiş olabilir.'' sözlerini kullandı.
''BİZ DE KALİTELİ BİR TAKIMIZ''
Rakip Benfica'yı değerlendiren Fenerbahçe'nin 10 numarası, ''Analiz, hocamızın işi. İyi savunma yapan bir takım. Kendi sahalarında oynayacaklar, baskı yapacaklarını düşünüyorum. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız ama biz de kaliteliyiz. Biz de iyi defans yapmasını, kontra atağa çıkmasını biliyoruz.'' dedi.
''GERÇEK FUTBOL BAŞLIYOR''
Giuliano'dan sonra söz alan teknik direktör Phillip Cocu, ''Artık lig dönemi başlıyor, gerçek futbol başlıyor. Benfica çok kaliteli, çok büyük bir takım ama kendi kalitemize de güvenimiz sonsuz. Böyle bir atmosferde, statta maça çıkmaktan dolayı mutluyuz. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta taraftarımızın önünde turu geçmek istiyoruz.'' diyerek basın toplantısına başladı.
''YENİ TEKNİK DİREKTÖR, YENİ OYUN ANLAYIŞI''
Yeni bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Cocu, ''Yarın oynayacağımız maça hazırız. Çok sayıda hazırlık maçı oynadık. Aslında oyuncu anlamında çok büyük bir değişiklik olmadı ama yeni bir teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı var. Oyuncularımın gayretinden dolayı çok memnunum. Avrupa'da oynuyorsanız küçük, büyük takım yoktur. Her maç maksimum seviyenizi göstermeniz gerekiyor. Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil. Saygı ve korkuyu ayırmak gerekiyor. Son dakikaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.'' dedi.
''SAHAYA KİMİN ÇIKACAĞINI GÖRELİM''
Eksik oyuncular hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, ''Souza bu takımın bir parçası, önemli bir oyuncu. Cezası nedeniyle iki maçta da bizimle olamayacak. Oynayamayacak ama takıma yardım edebileceğini düşündüğümüz için buraya getirdik. Kimin oynayıp oynamayacağı hakkında bir şey söyleyemem. Taktiksel bir maça çıkacağız. Yarını bekleyelim ve sahaya kimin çıkacağını görelim.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
''RAKİBİ RAHATSIZ ETMEK İSTİYORUZ''
Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuliano, ''Çok zor bir rakiple karşılaşacağız. Böyle maçlar oynamaya alışık bir takım. Biz çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yeni bir hocamız, yeni bir çalışma şeklimiz var. Benfica karşısında bu çalışma şeklini göstermek istiyoruz. Yarın bu turu kimin geçeceği belli olmayacak. İki maçlı bir eşleşme. İyi bir futbol oynamak, rakibi rahatsız etmek istiyoruz. Topa sahip olup iyi bir karşılaşma geçirmek istiyoruz.'' diyerek sözlerine başladı.
''TARAFTARLARININ ÖNÜNDE OYNAMAK BİZİM İÇİN FIRSAT''
Deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Böyle karşılaşmalar, bir futbolcu olarak en iyi hissettiğiniz akşamlardır. Maça gidersiniz ve stadın dolu olduğunu görürsünüz. Böyle olması bizim için bir fırsat. Çok tutkulu Benfica taraftarı önünde oynayacağımız maç bizim için fırsat. Kendimizi gösterebilmek için bir fırsat. Maçın başında baskı yapıp onların istediklerini yapmasını engellersek, bizim için avantaj olur. Sonuç olarak sahaya çıkacak olan taraftarlar değil, futbolcular.'' diye konuştu.
''BENFICA'NIN KALİTESİNİ DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR...''
Benfica'nın geçen sezon en çok gol atan futbolcusu Jonas'ın takımdan ayrılmasını değerlendiren Giuliano, ''Jonas, gayet iyi tanıdığım bir futbolcu. Çok iyi sezonlar geçirdi. Onun durumu hakkında görüş bildirmek istemiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Jonas'ın olmamasının bizim için işleri kolaylaştıracağını düşünmüyorum ama Benfica'nın kalitesini bir tık alta çekmiş olabilir.'' sözlerini kullandı.
''BİZ DE KALİTELİ BİR TAKIMIZ''
Rakip Benfica'yı değerlendiren Fenerbahçe'nin 10 numarası, ''Analiz, hocamızın işi. İyi savunma yapan bir takım. Kendi sahalarında oynayacaklar, baskı yapacaklarını düşünüyorum. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız ama biz de kaliteliyiz. Biz de iyi defans yapmasını, kontra atağa çıkmasını biliyoruz.'' dedi.
''GERÇEK FUTBOL BAŞLIYOR''
Giuliano'dan sonra söz alan teknik direktör Phillip Cocu, ''Artık lig dönemi başlıyor, gerçek futbol başlıyor. Benfica çok kaliteli, çok büyük bir takım ama kendi kalitemize de güvenimiz sonsuz. Böyle bir atmosferde, statta maça çıkmaktan dolayı mutluyuz. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta taraftarımızın önünde turu geçmek istiyoruz.'' diyerek basın toplantısına başladı.
''YENİ TEKNİK DİREKTÖR, YENİ OYUN ANLAYIŞI''
Yeni bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Cocu, ''Yarın oynayacağımız maça hazırız. Çok sayıda hazırlık maçı oynadık. Aslında oyuncu anlamında çok büyük bir değişiklik olmadı ama yeni bir teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı var. Oyuncularımın gayretinden dolayı çok memnunum. Avrupa'da oynuyorsanız küçük, büyük takım yoktur. Her maç maksimum seviyenizi göstermeniz gerekiyor. Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil. Saygı ve korkuyu ayırmak gerekiyor. Son dakikaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.'' dedi.
''SAHAYA KİMİN ÇIKACAĞINI GÖRELİM''
Eksik oyuncular hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, ''Souza bu takımın bir parçası, önemli bir oyuncu. Cezası nedeniyle iki maçta da bizimle olamayacak. Oynayamayacak ama takıma yardım edebileceğini düşündüğümüz için buraya getirdik. Kimin oynayıp oynamayacağı hakkında bir şey söyleyemem. Taktiksel bir maça çıkacağız. Yarını bekleyelim ve sahaya kimin çıkacağını görelim.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın