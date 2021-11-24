CANLI: Pereira ve Pelkas'ın basın toplantısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Dimitrios Pelkas, Olimpiakos karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.



PELKAS'IN SÖZLERİ



"Çok önemli bir maç olacak. Biz buraya savaşmak için geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar, biz de buraya kazanmak için geldik. Alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma adına ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ülkeme dönmek benim için gerçekten çok hoş. Umarım yarın galip geliriz. Oynarsa benim için iyi olur, eğer forma giyersem takımım için elimden geleni yapacağım"



DERBİ GALİBİYETİ



"Şu anda iyi bir moddayız. Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı, bizim için önemli bir galibiyetti. Ama arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunu unutup, yarınki maça odaklanmamız gerektiğini konuştuk. Fenerbahçe oynadığı her turnuvada zirveye oynar"



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