EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor.
Belgrad Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
PARTIZAN: 0
FENERBAHÇE BEKO: 3
(1. ÇEYREK)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
CANLI: Partizan - Fenerbahçe Beko
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Belgrad Arena'da Partizan ile karşılaşıyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İşte 17 hakemin MASAK raporu: 10 milyon TL'lik finansal işlem!
-
9
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!
-
8
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!
-
7
Hakan Safi'den şampiyonluk ve derbi açıklaması!
-
6
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
-
5
Lucas Torreira'dan Marcelo Bielsa'ya sitem!
-
4
Christian Karembeu: "Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor"
-
3
Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!
-
2
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!
-
1
Süper Kupa'da kura çekildi: İşte oynanacak şehirler!
- 22:30 Marcelo Bielsa'dan Torreira yanıtı!
- 22:25 CANLI: Partizan - Fenerbahçe Beko
- 21:51 Manisa FK, sahasında Adana Demirspor'u dağıttı!
- 21:29 Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı devirdi.
- 20:42 Pogba, Monaco'da geri dönüşe hazırlanıyor
- 19:57 Fenerbahçe'den yeni İrfan Can Kahveci kararı!
- 19:41 Galatasaray'dan 4 futbolcu için sağlık raporu açıklaması!
- 19:41 Kipaş İstiklalspor, MKE Ankaragücü'nü farklı geçti!
- 19:21 Trabzonspor'a müjdeli haber: Batagov!
- 19:18 Turkish Airlines World Golf Cup, Antalya'da sona erdi
- 18:58 Rafa Silva için flaş iddia: "Bu savaşı kazanacak"
- 18:47 Türkiye, güreşte 2 bronz madalya kazandı!
- 18:38 "Serik Spor'da 4,5 ay maaş alamadım"
- 18:14 Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- 17:33 Guardiola'dan Rooney'nin Haaland tercihlerine yanıt!
- 17:24 Hansi Flick'ten Lionel Messi yanıtı!
- 17:09 NBA'de Alperen Şengün fırtınası sürüyor!
- 16:55 12 Dev Adam, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada!
- 16:50 Farioli: "Artık Deniz Gül güvenebileceğimiz bir oyuncu"
- 16:44 Beşiktaş için Morita açıklaması!
- 16:35 Fenerbahçe'de Rizespor öncesi Fred ve Jhon Duran gelişmesi!
- 16:25 Fuat Çapa: "33 puanla devreyi kapatmak istiyoruz"
- 16:24 Adana Demirspor'a puan silme cezası!
- 15:46 Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- 15:42 Abdullah Kavukcu: "Beş kupayı da kazanmak istiyoruz"
- 15:34 Necati Ateş'ten Galatasaray için transfer açıklaması!
- 15:14 Süper Kupa'da kura çekildi: İşte oynanacak şehirler!
- 15:01 Konyaspor'dan öğretmenler günü jesti: Antalyaspor maçı ücretsiz
- 14:47 Spalletti'den Kenan Yıldız için sözleşme açıklaması!
- 14:23 Amorim: "MANU'da bir teknik adam olarak değiştim"
- 14:13 Göztepe'de Efkan Bekiroğlu formayı kaptı
- 14:07 Liverpool'a Wirtz'den kötü, Alisson'dan iyi haber!
- 13:59 Cole Palmer, evinde sakatlandı!
- 13:57 Lucas Torreira'dan Marcelo Bielsa'ya sitem!
- 13:41 Lamine Yamal: "Hepsini istiyorum!"
- 13:31 Domantas Sabonis, kısmi menisküs yırtığı nedeniyle en az 3-4 hafta yok
- 13:31 Dante Exum ameliyat olacak, sezonu kapattı
- 13:30 Mavericks, Nico Harrison'ın yerini doldurmakta aceleci değil
- 13:29 LaMelo Ball ve Hornets, takas ihtimaline açık
- 13:28 Mavericks, Kyrie Irving'i tutma niyetinde
- 13:27 Lakers, Joey Buss ve Jesse Buss ile yollarını ayırdı
- 13:25 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı!
- 13:24 Karşıyakalı Erhan'dan bahis açıklaması
- 13:18 Drongelen'den geleceği için mesaj!
- 13:10 Musaba: "Benimle ilgilenen birçok Türk kulübü oldu"
- 13:10 Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek
- 13:08 Stajyer avukat milli kick boksçu Yakar'ın "çifte" hedefi
- 13:07 Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe'ye yakışmadı"
- 13:06 23 yaş altı boks milli takımlarında hedef Avrupa şampiyonluğu
- 13:03 Basketbol'da haftanın programı
- 12:57 Çorum FK, zirve hedefiyle Bandırma deplasmanında
- 12:57 Portekiz'den itiraf: "Rafa, Benfica için iyi bir seçenek!"
- 12:24 Varane: "Mourinho için canımı veririm"
- 12:22 Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas
- 12:13 İşte 17 hakemin MASAK raporu: 10 milyon TL'lik finansal işlem!
- 12:08 14 yaşındaki milli sporcu Sena Yılmaz'dan büyük başarı!
- 12:02 Türk futbolunda haftanın programı!
- 11:59 Gaziantep FK, 3 eksikle Kayseri deplasmanında
- 11:58 Eyüpspor, kötü gidişe dur demek istiyor!
- 11:54 Hakan Safi'den şampiyonluk ve derbi açıklaması!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Pogba, Monaco'da geri dönüşe hazırlanıyor
Guardiola'dan Rooney'nin Haaland tercihlerine yanıt!
Hansi Flick'ten Lionel Messi yanıtı!
Spalletti'den Kenan Yıldız için sözleşme açıklaması!
Liverpool'a Wirtz'den kötü, Alisson'dan iyi haber!
Cole Palmer, evinde sakatlandı!
Lamine Yamal: "Hepsini istiyorum!"
Varane: "Mourinho için canımı veririm"
Christian Karembeu: "Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor"
Pavel Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|12
|9
|2
|1
|25
|6
|29
|2
|Fenerbahçe
|12
|8
|4
|0
|25
|10
|28
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|4
|Samsunspor
|12
|6
|5
|1
|18
|11
|23
|5
|Göztepe
|12
|6
|4
|2
|15
|6
|22
|6
|Beşiktaş
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|20
|7
|Gaziantep FK
|12
|5
|4
|3
|17
|20
|19
|8
|Alanyaspor
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|15
|9
|Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|14
|10
|Rizespor
|12
|3
|5
|4
|14
|16
|14
|11
|Kocaelispor
|12
|4
|2
|6
|11
|15
|14
|12
|Başakşehir
|12
|3
|4
|5
|13
|11
|13
|13
|Antalyaspor
|12
|4
|1
|7
|13
|23
|13
|14
|Gençlerbirliği
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|11
|15
|Kasımpaşa
|12
|2
|4
|6
|11
|17
|10
|16
|Kayserispor
|12
|1
|6
|5
|13
|28
|9
|17
|Eyüpspor
|12
|2
|2
|8
|6
|15
|8
|18
|Karagümrük
|12
|2
|1
|9
|12
|23
|7