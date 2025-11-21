21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
0-03'
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

CANLI: Partizan - Fenerbahçe Beko

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Belgrad Arena'da Partizan ile karşılaşıyor.

calendar 21 Kasım 2025 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 22:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor.

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP:

PARTIZAN: 0

FENERBAHÇE BEKO: 3

(1. ÇEYREK)

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
