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CANLI | Partizan - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 14. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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CANLI | Partizan - Anadolu Efes
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16 Aralık 2022 22:24
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşıyor.

CANLI | 2. PERİYOT

PARTIZAN: 18

ANADOLU EFES: 25

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Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.

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