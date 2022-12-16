CANLI | Partizan - Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşıyor.
CANLI | 2. PERİYOT
PARTIZAN: 18
ANADOLU EFES: 25
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Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.
Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.
CANLI | 2. PERİYOT
PARTIZAN: 18
ANADOLU EFES: 25
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.
Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.
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