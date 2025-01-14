CANLI| Paris Basketbol - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk oluyor.

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CANLI| Paris Basketbol - Anadolu Efes
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14 Ocak 2025 22:27
Son güncelleme 14 Ocak 2025 22:39
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.

Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

PARIS BASKETBOL: 8

ANADOLU EFES: 2

(1. PERİYOT)

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