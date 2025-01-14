CANLI| Paris Basketbol - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.
Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
PARIS BASKETBOL: 8
ANADOLU EFES: 2
(1. PERİYOT)
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Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
PARIS BASKETBOL: 8
ANADOLU EFES: 2
(1. PERİYOT)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN