CANLI: PAOK - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
CANLI: PAOK - Beşiktaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2020 20:56
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arıyor.

Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı.  İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapıyor. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alıyor.

PAOK 0-0 BEŞİKTAŞ

*İlk yarı oynanıyor...

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.

PAOK'un ilk 11'i: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için