Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arıyor.
Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapıyor. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alıyor.
PAOK 0-0 BEŞİKTAŞ
*İlk yarı oynanıyor...
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.
PAOK'un ilk 11'i: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapıyor. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alıyor.
PAOK 0-0 BEŞİKTAŞ
*İlk yarı oynanıyor...
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.
PAOK'un ilk 11'i: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom