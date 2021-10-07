CANLI: Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague 2. hafta karşılaşmasında Panathinaikos OPAP'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
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07 Ekim 2021 20:57
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Oaka Altion Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Karşılaşmada Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü görev yapıyor. 

PANATHINAIKOS 45-46 FENERBAHÇE BEKO

*Devre arası...

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Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etmişti. Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.


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