CANLI | Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor.
CANLI | 4. PERİYOT
PANATHINAIKOS: 63
FENERBAHÇE BEKO: 58
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Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.
CANLI | 4. PERİYOT
PANATHINAIKOS: 63
FENERBAHÇE BEKO: 58
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.
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