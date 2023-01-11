CANLI | Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor.

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CANLI | Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
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10 Ocak 2023 22:22
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor.

CANLI | 4. PERİYOT

PANATHINAIKOS: 63
FENERBAHÇE BEKO: 58

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Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.

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