PANATHINAIKOS: 40

ANADOLU EFES: 36

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Anadolu Efes'in 693. maçı

THY EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk oluyor.TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma Oaka Spor Salonu'nda oynanıyor. Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. İki maçı eksik olan Panathinaikos OPAP ise 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıktı.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.