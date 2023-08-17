CANLI: Osijek - Adana Demirspor

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Adana Demirspor, Osijek deplasmanına çıkıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Osijek - Adana Demirspor
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17 Ağustos 2023 20:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşıyor.

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OSIJEK: 0
ADANA DEMİRSPOR: 0

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

11'ler:

Osijek: Malenica; Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan; Caktas, Nejasmic, Brlek; Lovric, Bukvic, Mierez.

Adana Demirspor: Karacic; Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues; Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda; Akintola, Yusuf Sarı, Ndiaye.

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