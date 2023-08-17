UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşıyor.
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OSIJEK: 0
ADANA DEMİRSPOR: 0
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
11'ler:
Osijek: Malenica; Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan; Caktas, Nejasmic, Brlek; Lovric, Bukvic, Mierez.
Adana Demirspor: Karacic; Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues; Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda; Akintola, Yusuf Sarı, Ndiaye.
CANLI: 1. DEVRE
OSIJEK: 0
ADANA DEMİRSPOR: 0
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
11'ler:
Osijek: Malenica; Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan; Caktas, Nejasmic, Brlek; Lovric, Bukvic, Mierez.
Adana Demirspor: Karacic; Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues; Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda; Akintola, Yusuf Sarı, Ndiaye.