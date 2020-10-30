CANLI | Olympiakos - Anadolu Efes

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI | Olympiakos - Anadolu Efes
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30 Ekim 2020 22:12
Anadolu Efes , THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya geliyor.

3. PERİYOT OYNANIYOR

OLYMPIAKOS: 40
ANADOLU EFES: 44

 Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etmişti.

İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



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