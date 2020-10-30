CANLI | Olympiakos - Anadolu Efes

Anadolu Efes , THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya geliyor.
3. PERİYOT OYNANIYOR
OLYMPIAKOS: 40
ANADOLU EFES: 44
Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etmişti.
İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
3. PERİYOT OYNANIYOR
OLYMPIAKOS: 40
ANADOLU EFES: 44
Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etmişti.
İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.