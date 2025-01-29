CANLI: Ole Gunnar Solskjaer

"10 gün önce geldim buraya. Doğru kararları almak için çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim, geldiğimde de burada bir scout yapılanması yoktu. Kulübü gelecekte doğru tarafa yönlendirmek için çalışıyorum. Kısa vadede iyi oyuncular getirmeliyiz. Ama bizim artık hatalı karar verme lüksümüz yok. Hatalı karar vererek çok pahalı oyuncuları getirme lüksümüz yok. Önce finansal durumu da görmeliyiz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu yarından sonra diyelim. Yarın önemli bir maçımız var. Bunların hepsini sonra da konuşabiliriz. Lütfen maçı konuşalım sadece bugün."



"10 gün oldu. Her şeyi yapamadım takımla. Bir takım şeyler kattığımı düşünüyorum takıma. Umarım yarın bunu göstereceğiz."

