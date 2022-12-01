Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı oyunculardan Sacha Boey, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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İşte Okan Buruk ve Sacha Boey'in açıklamaları....
SACHA BOEY'İN AÇIKLAMALARI
"SADECE FUTBOLUMA ODAKLANIYORUM"
Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Berkan ve Bafe ile takım içinde ve dışında çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum.
"GELECEKTE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"
Kamerun'un Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmesini umuyorum. Çok büyük bir organizasyon. Ben şu an Galatasaray'a konsantreyim ama gelecekte Dünya Kupası'nda yer almayı istiyorum.
TRANSFER İDDİALARI
Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli.
"BAŞAKŞEHİR MAÇI, EN İYİ MAÇLARIMIZDANDI"
Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun bir kanıtı. Şu anda da iyi çalışıyoruz ve benzer performansları her hafta tekrarlamayı hedefleyeceğiz.
"BU ARA BİR FIRSAT OLACAK"
Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili bir değişiklik yok. Bu ara, kendimizi geliştirmek için bir fırsat olacak.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi.
"TAKIMIN BAŞARISINA BAKIYORUM"
Kendi istatistiklerim yerine takımın başarısına bakıyorum. Bu benim için çok önemli.
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SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İşte Okan Buruk ve Sacha Boey'in açıklamaları....
SACHA BOEY'İN AÇIKLAMALARI
"SADECE FUTBOLUMA ODAKLANIYORUM"
Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Berkan ve Bafe ile takım içinde ve dışında çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum.
"GELECEKTE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"
Kamerun'un Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmesini umuyorum. Çok büyük bir organizasyon. Ben şu an Galatasaray'a konsantreyim ama gelecekte Dünya Kupası'nda yer almayı istiyorum.
TRANSFER İDDİALARI
Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli.
"BAŞAKŞEHİR MAÇI, EN İYİ MAÇLARIMIZDANDI"
Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun bir kanıtı. Şu anda da iyi çalışıyoruz ve benzer performansları her hafta tekrarlamayı hedefleyeceğiz.
"BU ARA BİR FIRSAT OLACAK"
Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili bir değişiklik yok. Bu ara, kendimizi geliştirmek için bir fırsat olacak.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi.
"TAKIMIN BAŞARISINA BAKIYORUM"
Kendi istatistiklerim yerine takımın başarısına bakıyorum. Bu benim için çok önemli.
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