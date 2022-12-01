Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum.



"GELECEKTE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"



Kamerun'un Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmesini umuyorum. Çok büyük bir organizasyon. Ben şu an Galatasaray'a konsantreyim ama gelecekte Dünya Kupası'nda yer almayı istiyorum.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı oyunculardan Sacha Boey, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Berkan ve Bafe ile takım içinde ve dışında çok iyi arkadaşız.Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli.Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun bir kanıtı. Şu anda da iyi çalışıyoruz ve benzer performansları her hafta tekrarlamayı hedefleyeceğiz.Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili bir değişiklik yok. Bu ara, kendimizi geliştirmek için bir fırsat olacak.Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi.Kendi istatistiklerim yerine takımın başarısına bakıyorum. Bu benim için çok önemli.