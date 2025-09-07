CANLI: Okan Buruk konuşuyor!

"Gündem bayağı birikti. Milli ara, transfer bitti, lig başladı. Konuşacak çok fazla şey var."



"İnsanları aydınlatmak için burada olmak güzel oluyor. Bazen çok çıkıyor gibi gözükebilir ama insanları aydınlatmak için, futbolu 24 saat yaşayan bir ülke için bence çok değerli."



"Dün manavda vardı, bugün NOW'da (Gülerek)"



GÜRCİSTAN MAÇI



"Galibiyeti getiren birinci golümüzdü. Çok erken golü bulduk. 1-0'ı yakalamak çok önemliydi. Bence galibiyetin şifrelerinden biri bu. Çok iyi bir milli takımımız var. Galatasaray'dan çok fazla oyuncu var milli takımda. Çok fazla Türk oyuncumuz var. Bu bizim için sevindirici. Çok değerli Türk oyuncularımız var. Milli takıma da hizmet ediyorlar. Kazandığımız için çok mutluyum. 54 sene sonra gitmiştik 2002'de. Ben oynadım. Tekrar bir Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. O kalitemiz var. Hocamızı da çok başarılı buluyorum. Konya'da İspanya'yı yenersek, birincilik adayı oluruz çok iyi. Montella ile görüşüyoruz. İletişimi çok iyi. Bence oyuncularla da iletişimi çok iyi. İletişim anlamında da doğru bir insan ve bunu çok başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyorum." [NOW]



GÜRCİSTAN MAÇI ÖNCESİ YAŞANANLAR



"Ülke olarak gündem oluşturmayı seviyoruz. Canımız sıkılıyor biraz (Gülerek). Bu devamlı gündem olacak. Transfer döneminde devamlı bir gündem var. İnsanları da anlıyorum, bunun en büyük nedeni futbola olan ilgi. Burada bu tür şeyler çıkıyor. Kulüpçülük de çok fazla. Bu tür şeyler çıkıyor. Yüzde yüz emindim oyuncuların maç performansından. Çok iyi oyunculara sahibiz. En ufak bir şüphem yoktu oyuncuların birlikteliklerinden, sahada da bunu gösterdiler."



"Belki iyi yanı motivasyon oluyor oyunculara. Ama tersi bir sonuçta bunu gündeme getireceklerdi. Skora göre bu yorumlar değişecekti. Skor iyi olmasa, farklı bir yere götürülecekti ama benim en ufak bir şüphem yoktu. Takım içindeki arkadaşlığın ne kadar iyi olduğu ortada."



OSIMHEN'İN SAKATLIĞI



"Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz."



Eyüpspor maçının cumartesi gününe alınması



"Ben de bunu istedim. Avrupa maçı oynayacağımız için önceden bizim için en uygun tarihleri veriyoruz federasyona. Cumartesi oynanması bizim için avantaj olacak. Bununla ilgili gerekli girişimi yaptık. TFF de bize yardımcı olmaya çalışıyor diğer kulüplerle birlikte. İki maç arasında 5 gün olursa, bir tane daha taktiksel antrenman yapma şansım olacak. Bunu talep ettik. İnşallah olacak gibi, bekliyoruz."



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ



Kura çekildiğinde ne düşünüyordu, şimdi ne düşünüyor?



"Maça çıktığınızda sizin oynadığınız oyun, rakibin oynadığı oyun, o fikstür içindeki performansınıza göre bazı şeyleri belirliyor. Her türlü birinci torbadan çok iyi takımların geleceği belliydi. Oradan iki İngiliz takımı çekmemiz, diğer torbalardan İngiliz takımı çekmememizi sağladı. Belki dördüncü torbadan başka bir takım gelebilirdi. Monaco, oraya göre güçlü bir takım. Kendimizi test edeceğimiz ve iddialı olduğumuz bir fikstür."



"Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmeden ne kadar iddialıysak, şimdi de o kadar iddialıyız."



"Liverpool'a karşı iç saha, bundan önceki maç başarımıza baktığımızda kötü gözükmüyor. Bundan önce hep iyi oyunlar, galibiyetler çıkarmışız."



"Baskı var tabii ki ama bunu buraya getiren biziz. Bu hayalleri kurduran ben ve oyuncularım. Yönetimin kurduğu kadroyla tabii ki. Bu seneki kadroya bakınca, taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurması normal. Biz de aynı istekteyiz. Duygularımız bir taraftarımızla. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu bu sene iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Rotasyonları iyi yapmamız gerekecek. Türkiye Ligi, bizim için her türlü lokomotif. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de 24 takımın, 16 takımın, 8 takımın arasında yer almayı hayal kurduk."



Şampiyonlar Ligi'nde puan öngörüsü



"Bir önceki 13 puanlarla çıkan oldu, çıkamayan oldu. 14 puan, 15 puan kesin çıkar. Diğer takımların durumuna göre. 11-12 direkt çıkmıştı, 11'lerden biri çıkamamıştı. Öyle bir hesaplama yapmadım. Şöyle bir düşüncem var. 8 maç var, hepsini kazanmak için oynayacağız."



LEROY SANE TRANSFERİ



"Leroy Sane'nin sözleşmesi bittiği için direkt anlaşabileceğiniz bir oyuncuydu. Başkanımızın önderliğinde, her şeye karar veren o. Abdullah Bey ile birebir görüşmeleri gerçekleştirdik. Ben de videolu görüşme gerçekleştirdim. Avantajımız, Almanya'dan gelmesi. Çok fazla Türk arkadaşı var. Onun yanında eşinin Türkiye'ye sevgisi. En önemlisi, Galatasaray ile deplasmanda oynamış olması. Nasıl bir atmosfer, tutku olduğunu gördü. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferini gören her oyuncu gelmek için büyük bir istek duyuyorlar. Sane'deki en büyük şeylerden biri. Maddi olarak da iyi bir teklif yaptık. Projemizi anlattık. Burada olduğu için mutlu. Daha da üzerine koyacak gidecek. Bizim için önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir kanat oyuncusunu kadromuza kattık."



"Bayern Münih maçı ilk yarı inanılmaz... Belki 60 dakikayı da sayabiliriz. Burada rakibin oyunu çok önemli. Bayern Münih ve Tottenham'a hazırlanırken, rakibi analiz ederek hazırlanıyoruz. Birinci bölgede hiç oynamadık. Ben geldiğimden bu yana birinci bölge savunması ile oynamadık. İkinci ve üçüncü bölge savunmasıyla oynadık. Rakibe, oyunculara göre planlar yapacağız. Dominant oyunumuzdan ödün vermek istemiyoruz. Kime karşı olursa, aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız. Takımıma, taraftarımıza çok güveniyorum. Özellikle iç saha maçları gücümüzü göstereceğimiz maçlar."



"MUCİZE TRANSFER DÖNEMİ"



"İmkansız bir transferi Galatasaray Yönetimi başardı. O zaman da kimse inanmıyordu Osimhen'in alınacağına. Alındıktan sonra daha kolaymış gibi düşünülebilir. Transferin en başında, taraftara sorsanız, sadece Osimhen'i alıp transferi bitirsek, ona bile tamam derlerdi. Onun yanında Sane gibi önemli bir oyuncu. Singo gibi hem genç hem atlet bir oyuncu. Uğurcan gibi Türk Milli Takımı'nın kalecisini kadroya katmak, İlkay Gündoğan gibi bir karakteri kadroya kattık. Diğer oyuncular da aynı şekilde. Mucize bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımıza, yönetime, Abdullah Bey'e teşekkür ederim. İstediğimiz tüm oyuncuları aldılar. Kadro yapmakta zorlanacağım, zorlanıyorum. Lig ve Avrupa'ya göre kadroları belirleyeceğiz. Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonrası da bende."



"Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonra top bende."



"İlkay Gündoğan ile sadece bir futbolcu transfer etmedik, bir karakter transfer ettik."



"Taraftarın istediği çok önemli. Buna önem veriyoruz, başkanımız da buna önem veriyor."



"Uğurcan, ilk günden istediğimiz bir kaleciydi. Yıllardır belki Galatasaray için adı yazıldı. Benim kalecim departmanımın da en çok istediği isimdi."



"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti."



"Barış'a çok önemli teklifler geldi ama kadromuzda tutmak istiyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyoruz."



"Uğurcan'ın bonservisi yüksek gözükse de, maaşla karıştırdığımızda çok yüksek olmadığını söyleyebilirim."



"Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40-45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu."



"Costa, Lammens, Martinez gündemimizdeydi. 5-6 tane kaleci arasından önemli bir kaleci seçtik. Uğurcan'ın en büyük avantajı, çok rahat bir şekilde her türlü baskıyı kaldırabilecek bir kaleci."



"Sadece takım içindeki dengeler değil, UEFA'ya sunduğunuz maaş bütçeniz var. Eğer tutturamazsanız, transfer yasağı veya başka şeyler oluyor. Ben bunu Başakşehir'de yaşadım, Galatasaray bunu yaşadı. UEFA'dan bu tür ceza alma riskiniz var. Galatasaray'ın maaş limitini doldurması için orada da çok doğru bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor."





WILFRIED SINGO TRANSFERİ

Neden bu kadar istedi?

"Diğer oyuncu da Akanji'ydi. O da önemli bir profildi. Savunma dört pozisyonda da oynayabilecek, çok sıkıştığınızda orta sahada oynayabilecek bir oyuncuydu. Bir dönem onunla da görüştük. Ondan aynı net dönüşü alamadık. Aradaki alıcıların da farklı düşünceleri olabiliyor. Kulüp ile belli bir yol almıştık. O da bizim için profillerden biriydi. Singo hem stoper hem sağ bek hem üçlüde oynayabilecek, benim elimi rahatlatabilecek bir oyuncu. Böyle bir profili o yüzden istedim. Genç bir oyuncu. Bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu. O yüzden çok istediğim bir oyuncuydu."

"Orta alanda düşünmüyorum. Akanji, onu oynayabilecek bir oyuncuydu. Lemina gibi o rolü çok iyi oynayan bir oyuncu var. Direkt olarak savunma özellikli bir oyuncudan çok, topla iyi olan ve öne doğru giden bir oyuncu tercih edeceğiz. Orta sahada alternatifimiz var. 6 tane orta sahada oynayabilecek oyuncumuz var. Seçmek de benim için zor olacak. İleride bir yarış var, santrforda, kanatta, orta sahada yarış var. İyi kadro kurduk. Belki Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu. Icardi de döndü. Ona da yeni transfer gibi bakabiliriz. Maçlardaki sürelerini uzatmaya çalıştım. Bugün de U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptık. 60 dakika oynadı. Mümkün olduğunca süresini artıracağız. İyi bir şekilde takıma dönmeye çalışıyor. Attığı goller de ona moral oldu. İlk geldiğinde kilo problemi vardı. Ama çok iyi bir şekilde ilerliyor. Antrenmanlarını güçlü bir şekilde yapıyor. Çok kısa bir zamanda en iyi haline gelecektir diye düşünüyorum. İyi çalışıyor. Kaptanlığı da iyi bir şekilde yapıyor. Ondaki ilerlemeyi net bir şekilde görüyoruz."



"İkisini (Icardi - Osimhen) birlikte kullandık. Icardi'yi daha çok gezen, oyun kurucu forvet gibi kullandık, Osimhen'i daha önde kullandık. İkisini yine Tottenham maçında kullandık, en iyi maçlarımızdan biriydi. Burada rakibe, maça, lig ve Avrupa'ya göre değiştireceğiz. Hepsini kullanmaya çalışacağım. Etrafındaki oyuncular da çok önemli. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışacağım. Çok iyi bir kadro. En zor kadro diyebilirim. Herkesin ilk 11 oyuncusu olabileceği bir kadro kurduk."



"Dördüncü yılım, en zor kadro diyebilirim. Güçlü bir kadro. Herkesin ilk 11 oyuncusu olabileceği bir kadro kurduk."



"İlkay'ın çok büyük bir tecrübesi var. Önemli figürlerden biri. İlkay'a hep dışarıdan baktık, bu hafta birlikte olma şansı yakaladık. Ne kadar önemli, değerli olduğunu görüyorum."



"Her sene istedik aslında. İlgimizi hep söyledik. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Çocukluğundan beri sevgisi, bir gün Galatasaray'da oynamak istemesi çok önemli şeyler. Bu sene artık bu şartların oluştuğunu öğrendik. Osimhen süreci vardı. Kaleci ve savunma oyuncusu vardı. Bir sonraki basamak orta saha oyuncusuydu. Önemli isimlerle de görüştük."

HAKAN ÇALHANOĞLU

"Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık."

"İlkay, maaşından fedakarlık yaptık. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu."



"Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum."



Kalan 5 günde ligde kullanmak için yeni transfer yapacak mısınız, düşünüyor musunuz?



"Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız."

