CANLI: Okan Buruk konuşuyor

"8 PUAN FARK BİR TUZAK"



Okan Buruk: "Takımın lokomotifi Icardi'ydi. Osimhen geldi, çok değerli ve önemli. Lider bir oyuncu. Icardi yokken bayrağı taşıyor. Yerli oyuncular da takımı taşıyor. Barış ve Yunus gibi oyuncularla attıkları gollerle bunu yapıyorlar, yine Mertens, Abdülkadir, Kaan, Torreira, Muslera, Davinson, Sara, Kerem Demirbay, Berkan ve unuttuklarım da var. Hepsi çok önemli ve değerli. Takıma önemli destek veriyorlar. Burada bir ekip çalışması var. Bunu besleyen de Galatasaray taraftarı. Bu ortamı yaratıyorlar. Nereye gidersek gidelim inanılmaz bir karşılama var. Her yerde tüylerimiz diken diken oluyor. Havalimanında, otelde bekliyorlar, stadyumda destekliyorlar ve tekrar havalimanına götürüyorlar. Türkiye'de ve dünyada inanılmaz bir Galatasaray sevgisi var. Rekorları getiren birlikteliğimiz. İşin başında teknik direktör olarak ben gözükebilirim ama ben bir parçayım, hep berabere bir şeyi başarıyoruz. Bu sene daha bir şey başarmadık. Bu sene bizim için çok önemli. Hiçbir şeye dağılmadan, dokunmadan, konsantrasyonu bozmadan... 8 puan önemli bir tuzak. Kanmamalıyız. Kendi oyunumuza, başarımıza, galibiyetlerimize odaklanmalıyız. Galatasaraylı oyuncular, sahadaki oyunun dışına çıkmadı ve oyuna odaklandı. Puan farkını yukarı taşımalıyız. Durmaya niyetimiz yok."



"MESLEĞİMİZ ÇOK ZOR"



Okan Buruk: "Objektif konuşacağım. Siz bir ortam oluşturuyorsunuz, Florya'da bir ortam var, başkan ve tüm yönetim oradalar. En önemli şeylerden biri maç kazanmak. Kazandıkça birliktelik artıyor. Galibiyetler de birlikteliği artıran önemli unsurlarından biri. Batshuayi'yi saymadım demin, oyuna girdiği maçlarda çok önemli maçlar kazandırdı. İlk senemde Gomis vardı. İhtiyaç olunca saha içinde ve saha dışında destek vardı. İlk senemde Juan Mata ve Gomis daha az oynadılar ama soyunma odasını tutan ikisiydi. Bu tür oyuncular takım içerisinde oynadıkları anda, takımı sahiplenmeleri çok önemli. Çok fazla oyuncu alıyorsunuz. 20 küsür oyuncu alıyorsunuz 11 oynuyor, 5'i oyuna giriyor. Mesleğimiz aslında çok zor. Oyuna girecekleri seçmek zor. Bu oyuncuları hazır tutmak, oynatmak zorundasınız. Oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Oynamadığınız anda hafif enerjinin düşmesi normal. Doğru profesyoneller kendini hep hazır tutuyor. Sahaya çıkınca en iyisini yapıyor. Bunu bazı oyuncular yapıyor bazısı yapamıyor. Bizim kardeşimiz hepsi bu oyuncular, bir ortama giriyoruz, ben onlara hep çok saygı duyuyorum. Onların da beni hep saygı sevgi çerçevesinde karşılaması için uğraş veriyoruz. 11 kişi oynuyor. Bazı oyuncular, oynamayınca çok mutsuz oluyor ve ayrılmak istiyor. Bunu şimdi de yaşıyoruz. Saygıyla vedalaşmamız gerekiyor. Futbolun içinde bunlar var."



ICARDI'NIN SAĞLIĞI



Okan Buruk: "Mauro Icardi'nin iyileşmesi için bir süreç. Yener Hoca'nın öngörüsü, yeni sezona hazırlanması. Haziran başı altıncı ayını tamamlıyor. 6-8 aylık bir süre veriyorlar, her şey yolunda giderse. Süreci görmek gerekiyor. Lisans askıya alma düşüncemiz yok. Ancak, tabii yabancı sayısı ne olacak, Avrupa'da sayı ne olacak karar vermek gerekiyor. En doğrusu doktorun raporu doğrultusunda karar vermek gerekiyor. Şu an dondurma düşüncemiz yok ama doktorun tam olarak haziran mı, temmuz mu, ağustos mu dönecek raporu önemli. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama kadro yapılanmamız ve doktor raporu önemli."



OSIMHEN



Okan Buruk: "Osimhen'i herkes takımında ister. Yüzde 80-90 teknik direktörler, buna başkanları da katabiliriz, benim direkt olarak Osimhen bana dendiği anda ben hemen 'tamam' dedim, hiç düşünmedim. Hemen hangi sisteme dönebiliriz diye düşündüm. 1 dakika 3 forvetimiz olacak acaba, nasıl olacak, nasıl idare ederiz, bu küser mi diye hiç düşünmedim. Direkt sistemler üzerinde düşündüm. Zaman zaman 3-4-2-1 4-4-2 oynarız falan dedim. Her an bunlar geçti kafamdan. Çok çabuk adapte olduk. Çok istedim Osimhen'i. Çok doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bizimle başarılara imza atacaktır. Çok düzgün ve çok iyi bir karakter. Takımı ve oyunu sahipleniyor. Çok kolektif. Karşı karşıya kalınca yanındakine pas çıkarıyor. Bir forvet oyuncusunun bu kadar kolektif oyun oynaması zordur."



"Osimhen'in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil. Ekonomik açıdan da doğru değil. Sezonun devamında siz Galatasaray Kulübü olarak siz bir karar verebilirsiniz, oyuncu karar verebilir. Konuşmak için çok erken. Sezonun devamında girişimleri gösterilebilir. Bu süreci bence net olarak görmek, oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu. Bize de söylediği Osimhen'in, dışarı da söylediği sezonu Galatasaray'da bitirmek."



FLORYA



Okan Buruk: "Florya bizim için nostaljik bir yer. Kimliği, yapısı hiç değişmedi. Bizim zamanımıza yakın bir düzen içerisinde. Tesisin çok eskidiği anlamına da geliyor. Ortam ve enerjisi güzel ama hem binalar hem antrenman sahaları gerçekten Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı. Galatasaray'ın yenilenmesi, bir süre yukarı gitmesi, oyuncu motivasyonu için yeni tesise bir an önce geçmeliyiz. Çalışmalar sürüyor. Devamlı gidip kontrol ediyoruz. Çok güzel iki saha var. Şu an mevcut düzende, antrenman sahalarında çok zorlanıyoruz. Tesisteki sahalar, fitnesslar, toplantı odaları, binalar, restoranı, odaları, ofisleri Galatasaray kimliğine yakışır şekilde. Başkanımız ve yöneticilerimiz çok büyük emek veriyor. Galatasaray saha içi başarısı dışında saha dışında da tesisleşme ve ekonomik anlamda iyi bir yolda gidiyor. Florya var biliyorsunuz, ekonomik adımlar da refaha götürüyor. Galatasaray'ın önü çok açık."



"İLİŞKİLER ÖNEMLİ"





Okan Buruk: "Her şey çok iyi gidiyor. Abdullah Kavukçu ile çok eski arkadaşız. O yüzden bazen seyahatlara gidiyoruz, bazen normal seyahata gidince de transfer adı altında insanlar araştırıyor. Her gittiğiniz yerde, futbol dünyasında bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz, görüşüyorsunuz. İtalya'ya gittiğinizde Interli, Milanlı yöneticilerle görüşüyorsunuz, Napolili yönetici varsa konuşuyorsun. İlişkiler çok önemli oluyor. Şu an için değil, bir sonraki sezon için de o takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz, onlar sizden alabiliyor. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Bizim için önemli isimler, değerli isimler. Takım başarısı için çok çaba sarf ediyoruz. Galatasaray içinde böyle bir ekibin olması, hizmet etmesi, ellerinden geleni yapması bir teknik adam için çok iyi. Ben şöyle bir insanım, çalıştığım her yöneticiyle, başkanla empati yaparım, onlarla iş birliği içinde olmaya çalışırım. Biz doğru ve birlikte mesaj verdiğimizde takım da, dışarısı da elektriği, havayı net şekilde alıyor. Bu başarı için çok önemli bir etken."



"BU BÜYÜK BİR ŞANS"



Okan Buruk: "Benim 3. senem. Çok tecrübeler yaşadım. Şampiyonluk tecrübesini Başakşehir'de yaşadım. Göksel Gümüşdağ'ın oluşturduğu kadro, yapıyla bir şampiyonluk yarışı yaşadım. Galatasaray'da ise yarış içerisinde nasıl mesaj vereceğinizi oyunculara, nasıl hazırlanacağınızı maçlara tecrübe edebiliyorsunuz. Bu bizim için çok büyük tecrübe ve şans."





KAÇ TRANSFER YAPACAKSINIZ?



Okan Buruk: "Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim."





Okan Buruk: "Belki bazı mevkilerde daha az şanslar geldi. Orta saha oyuncularına çok az şans geldi. Torreira ve Sara devamlı ve iyi oynadı. Diğer oyuncular daha az süre aldı. Stoperde değişimler oldu. Değişimlere yüzde 100 hazır olmalarını bekliyorum."



ZIYECH







"DEĞİŞİK SİSTEMLERDE OYNADIK"



Okan Buruk: "Yerinde oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. Davinson var. Abdülkerim sol ayaklı. Sağ ayaklı Kaan formda. Davinson formda. Nelsson sezona da iyi başlayamadı. Biraz daha geç ritmini bulan bir oyuncu Nelsson. Saha içinde oynadığı maçlarda hep şanssızlıklar da oldu. Tam olarak ne kendi performansını tam olarak gösterebildi ne biz onu görebildik. Değişik sistemler üzerinde de oynadık. 3'lü, 4'lü savunma oynadık. 3'lü savunmada tercih ettiğimiz maçlar oldu Nelsson'u. Değerli bir oyuncu. Antrenman temposunu yukarı çekmesi gerekiyor. Kendi formunu bulacağından eminim. Çok ekstra çalışmalar yapıyor. Maçtan sonra, tesiste antrenmandan sonra koşuyor ama antrenman sırasında toplu antrenman daha önemli."



"KEREM HEP GİTMEK İSTİYORDU"



Okan Buruk: "Kerem Aktürkoğlu, hep gitmek istiyordu. Galatasaray'ı çok seviyor, çok mutluydu ama Avrupa'ya nasıl açılırım, yeni bir hedef nasıl olur bunu çok istiyordu. Transferin son günü Benfica'nın gelmesi... Spartak Moskova da istiyordu ama Kerem oraya sıcak değildi. Benfica olunca, oyuncu için çok önemli adım. Herkesin seyrettiği bir takım Benfica. Kerem çok fazla gitmek istedi. Bizim kendi son anda olması, kendi düşüncemiz dışında olması... Kerem burada kalsa, Benfica'ya gidemese mutsuz olacaktı. Yunus zaten hepimizin çok beğendiği bir oyuncuydu, hep böyleydi. Antrenman performansına bakınca bitiriciliği, çalımları... Yunus komple bir oyuncu. Forma şansı buldu, kendi özgüvenini buldu. İnanılmaz işler çıkarıyor ve fark yaratıyor. Ben 2.5 senedir onla çalışıyorum. Yunus'un kalitesini antrenmanda görüyorduk, bu sene maçlarda da görüyoruz. Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazandı. Çalışkan, yetenekli, profesyonel, iy iinsan, karakterli, takımı sahipleniyor, altyapıdan gelmiş. Mükemmel bir senaryo oldu. Yunus'tan mutluyuz. Sezon başında çok fazla kanat oyuncusu var derken Yunus'u da işin içine katıyordum."



YUNUS AKGÜN



Okan Buruk: "Kerem'in gidişi Yunus'un önünü açtı diyebiliriz ama Kerem kalsa da Yunus formayı alabilirdi, belki Yunus - Kerem - Barış üçlüsü oynayacaktı. Bunu gösteriyordu Yunus. Yunus patlamayı yapacak, gelecek diyorduk hep. Kerem ayrılır ayrılmaz Yunus ilk 11'de başladı. Rizespor maçıydı sanırım. Sonra Fenerbahçe derbisinde oynadı. Yunus'a ne kadar güvendiğimiz, ne kadar şans vermeyi düşündüğümüzü anlatıyor. Adana Demirspor maçıydı sanırım, Adana'da kendi odama çağırdım, ona ne kadar çok güvendiğimizi, yetenekli olduğunu, daha çok şans vereceğimizi söyledim. Devamı da böyle gelince benim için sevindirici."



ZAHA



Okan Buruk: "Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor."



ZANIOLO



Okan Buruk: "Zaniolo çok yetenekli, üst düzey bir oyuncu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. Bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var."

MIKAUTADZE



Okan Buruk: "Bu transfer dönemi isim konuşmak çok doğru değil. Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif tarafında değilim. Ben çok beğeniyorum. 3 senedir takip ediyoruz. İlk geldiğimiz sene, Fransa 2. Ligi'nde oynuyordu, Ajax'a gitti geldi, Lyon aldı onu. Önemli bir oyuncu. İlk önceliğimiz, ille istiyoruz diye hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Elimde önemli bir kadro var. Bu kadroya kimi ekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Bütçe içinde de yer alması gerekiyor. Parayı tutup sene sonu mu harcayacağız, bu da önemli. Oyuncuyla hiç görüşmedim. Beğendiğim oyunculardan biri. 20-30 oyuncu var, hiçbir oyuncuyla görüşmedik."



Okan Buruk: "Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek.Hakim Ziyech dünya çapında bir oyuncu. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor, bazısı içinde bazısı dışarıya yaşıyor. Açık olan bir şey var, oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın olması. Net olan şey bu." KOLO MUANI - DYBALA



Okan Buruk: "Hiçbir oyuncuyla görüşmedik. (Dybala) Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil."



GELİRLER



Okan Buruk: "Kazanılan paralar, Süper Lig gelirleri çok düşük. Bu gelirlerle bu kadroları kuruyorsunuz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz mucizevi işler yapıyor. Burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman zaman oyuncu satışları çok önemli oluyor. Geçen sene Boey'i satarak bütçe olarak rahatlama yaşadık. Alacağımız oyuncuya da çok önemli meblağlar vermemek, bir sonraki satışını düşünmek gerekiyor."