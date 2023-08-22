CANLI: Okan Buruk konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde karşılaşması öncesi Victor Nelsson ile birlikte basın toplantısında konuşuyor. Açıklamaları canlı aktarıyoruz.
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Okan Buruk: "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur"
Victor Nelsson: "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum"
Okan Buruk: "Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız."
Okan Buruk: "2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması, bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak."
Okan Buruk: "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Buraya kadar getirdik. Oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşama kadar böyle bir sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için yetişeceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda gelecek cevabı bekliyoruz"
Okan Buruk: "Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Tekrar dinleme şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli, Konferans Ligi'ndeki takımların gruplara kalması çok önemli. Çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum."
Okan Buruk: "Benim futbolculuğumda da, o zamanda da aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük."
Victor Nelsson: "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız"
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Okan Buruk: "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur"
Victor Nelsson: "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum"
Okan Buruk: "Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız."
Okan Buruk: "2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması, bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak."
Okan Buruk: "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Buraya kadar getirdik. Oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşama kadar böyle bir sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için yetişeceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda gelecek cevabı bekliyoruz"
Okan Buruk: "Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Tekrar dinleme şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli, Konferans Ligi'ndeki takımların gruplara kalması çok önemli. Çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum."
Okan Buruk: "Benim futbolculuğumda da, o zamanda da aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük."
Victor Nelsson: "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız"