CANLI: Okan Buruk konuşuyor!

Okan Buruk: "Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."



Berkan Kutlu: "Eleştirilerden etkilenmiyorum. Bunlar olacak. İşimi yapıyorum. İlk dönemlerde zordu ama şu an hiç etkilenmiyorum."





Okan Buruk: "Lucas Torreira, bizimle birlikte çalışıyor. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Torreira'yı hemen sahaya sürmek istemedim çünkü hazır hale gelmesi için bir süreç gerekiyor."



Okan Buruk: " Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. yüzde100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

Okan Buruk: "

Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız"