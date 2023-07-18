



Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur.

Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var.

Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz.

1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor.



"BAŞKAN, YÖNETİM VE ERDEN BEY ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"





25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak

transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar.

Transfer yapmak kolay değil.