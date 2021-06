CANLI: Mustafa Cengiz konuşuyor

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "Gündem Özel" programında soruları yanıtlıyor. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak takip ediyoruz"Beyine yönelik tedavim yapılıyor. Beyinde bir şey bulamadılar, akıllı adam olmadığım için... Bu biraz daha yorucu. Seçim geldi, bir şeyler demem gerektiğine inanıyorum. Ortam sertleşti, bu ortamdan mutlu değilim. İnsanlara çatılabilir ama rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar veren bir durum. tedavimi kesmedim, doping yaptılar geldim. Yarın yine devam edeceğim. Galatasaray bir his takımı, birbirini tanımadan sevenlerin kulübü. Maçlarda birbirimizi tanımadan sarılmıyor muyuz? Diğer rakibe çatarak bir yere gelemeyiz.""Geçmişte hatalar yapan başkan adaylarına laf söyleyerek bir yere gelebilir miyiz? Hayır. Son güne kadar aday olmamı beklediler. Devamlı bana çattılar. Sonra pozisyonlarını değiştirmediler. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiğine uymadı. Bana bir anlatın nedir bu Galatasaray etiği? Bakıyorum adaylar niçin aday oluyor? Galatasaray hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda onu desteklemek zorundayım."3,5 yıldır hangi zihniyet varmış? Atatürkçü, demokrat bir zihniyetimiz var. Neyi yönetemedik? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştirir! Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım."Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Yapamayacağınız vaatler vermeyin. Çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey! Getirin verin şimdi, bize vermiyorsunuz ki, Galatasaray'a veriyorsunuz. Aslında fazla şeffafız. Adam alıyor futbolcuyu ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim.""Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Bizim abdestsiz namazımız yok. Yeni bir müjde vereyim. Galatasaray Adası'nda karşı tarafın itirazı reddedildi. Adam kapıyı kırdı, girdi yine. Bu ne cesaret?Kemerburgaz'da dünyanın en değerli mimarlarından Emre Arolat ve Hasan Çalışkan hiç kuruş almadan çalışıyorlar. Kemeburgaz'de 6 saha yapacaklar. Sen çıkıp 4 saha diyorsun! Adamlar çalışır mı? Beni neden dinlemiyorsun?""Beni üzen çok olay oldu, kendi yanlışlarım da dahil! Herkesi affederim, kendimi affetmem. Avrupa'daki başarısızlıklar beni çok üzdü. Galatasaray dünyada çok büyük marka. Rakiplerim alınmasın, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'dan sonra Galatasaray gelir.Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig'i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm.""Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek arkadaşlar. Bizim ödemelerimiz var. Baskete var, voleybola var. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik. 6 bin tane icra ve haciz vardı. Geçmiş yönetimler hep ertelemiş bunları.""Benim aday olmama nedenim sağlık. Rahatsızım kardeşim. Gidip tekrar dinleneceğim. 3-5 gün kımıldayamayacağım. Pardon, yönetim ve dernek toplantımız var. Ondan sonra gideceğim. Arkadaşlarım da öyle. Oğlum yardımcı oluyor; yüzde 100 o götürüyor. Oğluma saldırmasınlar.""Buraya gelen sakın şunu düşünmesin, haftada 1 gün takılırım, eve giderim! Masanız evrak dolacak. Hem işime hem de Galatasaray'a bakarım derseniz, o gün istifa edin. 3-5 saat gelip gitmek yok! Tam zamanlı olacaksınız. Allah işinizi rast getirsin ama kaç başkan iflas etti, hasta oldu biliyor musunuz? Özhan ağabeyi gömdük, bunu itiraf edelim. Kaç başkan divanda ağladı? Kaçırmayın insanları arkadaşlar. Troll hesaplarla saldırmayın. Biri demiş ki, 'Başkan gitmeden önce akıl raporu alsın.' Doğru yazmış. Bir başkanla konuştum; 'Belki de bizi hayatta bu tutuyor' dedi. Hakikatten bende akıl var mı, çok merak ediyorum.""En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Sosyal medyada da insanlar yazıyor. 14 yaşında olsun, 44 yaşında olsun fark etmez. Bu da demokrasi için iyi bir şey. Bilinçli olarak yönlendirdiler. Falcao'yu kim istemez? Falcao dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao'ya kim hayır der? Bu teknik heyetin lafı. Geldiğinde 70 bin kişi toplandı. Emniyet harekete geçti, haklılar. Araya ayaklanma için girebilirlerdi. Sayı sürekli arttı. Basın Ekspres yolu kitlenmiş. Falcao'nun gelişi 3,5 saat gecikti. Falcao önüme yine gelse, biraz daha sıkı pazarlık ederdim.""Futbolculara haysiyetsiz, şerefsiz demedim. Kanınız sarı-kırmızı akmıyor, dedim. Hele teknik heyete, hiçbir şey demedim. Futbolculara Rize maçında bozuldum. Bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi ağrıma gitti. Herkesin ağrına gitti. Bunda sızlanacak ne var? Onlara şerefsiz demedim. Onlar şerefli ve haysiyetli insanlar dedim. Onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar, lütfen. Dediklerimi tam okuyun. Köfteler gibi oldu. Bundan üzülüyorum. Ben bunu demedim, takıma etki etmişse mutlu olurum ama demedim. Gedson Fernandes ölümüne oynadı. Diğerleri de öyle. Para her şey değildir. Paranın yıktığı parayla düzeltilir, ama haysiyetiniz ve şerefiniz yıkılırsa düzeltilemez.""Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma'ya kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır. Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de. Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Yönetim de demedi.""Dışarıdan biri olsam, ben de Yiğit Şardan'ın listesi için 17-20 kişi Mustafa Cengiz'in arkadaşı derim. Yiğit Şardan geç aday oldu. Sanırım beni bekledi, benim arkadaşlarıma müracaat etti. Ben bir şey demedim. Diğer listelerde de benim yönetimimde çalışan isimler var. Bana kimse sormadı ama girmeyin demezdim. Kendi arkadaşlarıma da demedim."