SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...

"5,5 AYDA 588 MİLYON TL HASILAT ELDE ETTİK"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözlerine "Biz enkaz almadık, bir önceki yönetimin de suçu değil, bu bir dizi film. İnşallah biz de bu dizi film de olumsuz bir halka olmayız. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 588 milyon TL hasılat elde ettik, 5.5 ayda. Harcamamız ise 10 bin TL zararda, inşallah bunu da düzelteceğiz ve kara geçeceğiz. Gerçek şu ki, Galatasaray'ın borcu ve yükümlülükleri de var, borç alacak farkımız yaklaşık 200 milyon dolara denk geliyor. Bizim son 10 yılda amatör şubelere harcadığımız değer de 200 milyon dolara denk geliyor. Buradan şu anlam çıkmasın biz amatör branşları önemsemiyoruz, bu konuda da elimizden geleni yapacağız." diye başladı.



"BASKETBOLDA KÜÇÜLME SÖZ KONUSU DEĞİL"





Basketbol şubesi hakkında bilgi veren Mustafa Cengiz, "Basketbolda küçülme diye bir durum söz konusu değil, sadece kendimize yetecek şekilde planlar yapıyoruz. Biz bu ülkeye basketbolu, voleybolu getiren kulübümüz ancak profesyonelleşen dünyada biz bunu başaramadık. Sevgili devletimize, maliyemize sesleniyoruz, amatör şubeler üzerinden ödenen vergi bizi kurtarabilir ancak bunun için ödeme zamanına ihtiyacımız var, taksitlendirdiğimiz zaman da olmuyor. Vergi borcunu kapatmak için yine bankadan kredi almak zorunda kalıyoruz, tahakkuk üzerinde bir planlama yapılsın." dedi.



"ÜNAL AYSAL, SPONSORLUK VAADİNDE BULUNMADI"



Eski başkanlardan Ünal Aysal'ı eleştirmediğini söyleyen Mustafa Cengiz, " Freddy 'nin laneti gibi... Ünal Aysal ile ilgili bir şey söylemedim, Ünal Bey verdiği sözü tutsun diye net bir ifadem yok, birçok söz söyledim. Ünal Aysal bizim değerli başkanımız, iki şampiyonluk yaşadık. Başkan olduktan sonra Ünal bey ile iki kez görüştüm, Galatasaray'ı görüştük. Aysal bize bir sponsorluk vaadinde bulunmadı, bütün giderleri karşılarım dedi ama Basketbol A.Ş'nin kurulmasını istedi, çok haklı. Ancak başkan Aysal'ın bize güvenmesi gerekir. Basketbol AŞ ve Voleybol AŞ bizim programımızda ancak bu kez vergi indiriminden yararlanamıyoruz. Ünal bey derse ki ben Galatasaray'a yardımcı olmak istiyorum, biz bunu kontrollü bir şekilde kabul ederiz. Ünal beye teşekkür ediyorum, kendisi isterse yardım eder. Camia sadece bir kişinin yardımına muhtaç olduysa yazıklar olsun o camiaya." şeklinde konuştu.



"RYAN DONK İMZA PARASI İSTEMEDİ, TEKLİFLER VARDI AMA..."



Ryan Donk'un eleştirilen yeni sözleşmesi ile ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Ryan Donk'un sözleşmesi için çok eleştiri geldi, çıplak bir şekilde sözleşme baktığınız zaman haklı. FFP'de bizim imzaladığımız anlaşmada gelir/gider dengesini tutturma mecburiyetimiz var. Biz 21 kişilik kadroya satmadan bir oyuncu almamız mümkün değil. Biz balon transfer yapmayız, bilmeyiz böyle şeyleri. Donk olduğunu unutun, bonservisi elinde oyuncu, Donk'a en az 2 milyon euro para verirseniz, menajerlik ücreti var. Bizim sözleşmemiz de menajerlik ücreti de yok. FFP'den dolayı sadece takas, bonservissiz oyuncu transferi yapabiliriz. Şampiyonluk primi için diğer kulüplere 3.5 milyon euro başarı primi ödedik, sadece 10 gün içerisinde hem de. Donk'un sözleşmesinde ayrıca özel maddeler de vardı, bunu da yok ettik. Arap ülkesi Emre Çolak'a 4 milyon euro yıllık para veriyor. Donk'a da bu teklifler geldi, bizden imza parası istemedi, verenler de vardı. Bize bu konuda güvenin. Donk bizi yolda görse karıştırır, bu adam kim der" açıklamasını yaptı.



"MUĞDAT ÇELİK, İSPANYA'DAN 2 MİLYON EUROYA GELSE..."



Futbolcularla Türk Lirası üzerinden anlaşmalar yapılması gerektiğini hatırlatan Mustafa Cengiz, "Türk futbolu öyle bir düzende yaşıyor ki inanılır gibi değil. Bizim gelirlerimiz Türk lirası, ödemelerimiz euro. Arada tam 5 katı fark var, devletimiz Türk parasını korumak için mücadele ediyor. Biz Muğdat Çelik'i TL olarak transfer ettik, 350 bin euro verdik. Adam ile TL üzerinden sözleşme imzaladığımız için küçük görüyorlar, Muğdat İspanya'dan gelse 2 milyon euro verseydik ki daha önceden verdiğimiz adamlar da var, daha değerli değerlendirilebilirdi. Galatasaray tek başına TL'ye değer katamaz, devletimizin bu konuda bir deklarasyon yayınlaması gerekir, radikal bir karar lazım." ifadelerini kullandı.



"DEVLER LİGİ BELGESİ ALDIK, GERİSİ UEFA'NIN SORUNU"



UEFA'nın yeniden inceleme yapması hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA'ya 4 sayfalık bir yazı yazdım, kendilerine durumu bir kez daha izah ettim. PSG de aynı şekilde yeniden inceleme altında ancak bizim durumumuz daha farklı, biz 222 milyon euroya Neymar'ı transfer etmedik. Caferin de açıkladı, bu rutin bir işlem ama ilk kez oluyor. Galatasaray'a men geleceği resmi olarak her yerde söyleniyordu, biz gelince bu durum değişti, 5 ayda mali durumu biraz daha toparladık, şampiyon olduk, seyirci sayısını arttırdık. UEFA'ya sunduğumuz projeler sonrasında UEFA şoka girdi, bir takımın antrenmanını 35 bin kişi izledi, bu olacak iş değil. UEFA bizi hafta hafta inceledi, UEFA bize saygı duydu, 32 milyon TL loca ve VIP satışı yaptık. UEFA'ya ne söylediysek onu en iyi hale getirdik, somut lafla değil, icraatlarımız ile UEFA'nın karşısına çıktık. UEFA tarihinde ilk kez bir kulüple ikinci kez yapılandırma anlaşması yaptı. 12 Haziran'da UEFA'ya katılım belgesi aldık, 14 Haziran'da yapılandırma anlaşması yaptık, bu artık UEFA'nın sorunu. Şu anda UEFA çok dürüst, sağlıklı bir kurum. UEFA'nın kararını en kısa sürede bekliyoruz, tersi bir durumu düşünmek bile istemiyorum." diye konuştu.





Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Abdurrahim Albayrak ile birlikte açıklamalarda bulundu.