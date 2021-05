Benim Ceyhun Gülselam olarak, ne geçmişte Galatasaray'ın aleyhinde bir davam olmuştur ne de böyle bir davadan haberim vardır. Bundan sonra da böyle bir davanın tarafımdan açılması söz konusu değildir." dedi.





"New York'a gidince Papa'ya demişler 'Kerhaneye uğrayacak mısın' o da demiş ki 'Kerhane mi var New York'ta' demiş. Ertesi gün manşet atmışlar 'Papa, New York'a gitti iner inmez kerhane sordu!' Ben bu tuzağa düşmem."



YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİRİM



"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."







TRANSFERDE ARTIDAYIZ



"Transfer alış satış rakamlarında artıdayız. Bunu Türkiye'de sergileyecek ikinci üçüncü kulüp var mı! Herkes desin ki çifte sözleşme yapmadık. TFF'ye açıkça söyledim. Tek 1 tane bile çift sözleşme yok bende. Az söyleyeyim çok anlayın. TFF'ye söyledim, ihbar gibi olmasın. Nerede onların denetçileri, harekete geçsinler. Talimatta yazmasınlar. UEFA'nın yok mu!"



"TFF, Nihat Bey Servet de yanında 'Biz gelen evrağa göre işlem yaparız' diyor. Haklı. Yani dedim, hiçbir kulübü suçlamıyorum, 21 kulüp o da bir rezalet, benim suçum yok o işte. Olanlar kendini biliyor. 21 kulübü kastediyorum, biz de dahil çifte sözleşme veren varsa çıksın ortaya."



ALİ KOÇ AÇIKLAMASI



"Ali Bey futbol konuşmayınca çok tatlı adam. Futbol konuşunca değişiyor. Ben değişmem. Ali Koç Bey açıkla ben de cevap vereyim. Açıkla lütfen. Bize nerede kıyak yapılmış? Yediğimiz cezalar ortada. Kıyağı görün. Bir de Ali Bey'e sorun, o ne kadar ceza yemiş. Devamlı hakaret ettiler federasyona. 1 kere sevk edilmişler mi?"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının karşısına geçti. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz."Benim görev sürem doluyor yasal olarak. Medeni Kanunun Derneklere ilişkin hükümde, böyle zorunlu durumlarda 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih Hoca'yla devam etmeyi düşünmüyorum. Benden ondan şunu beklerdim, inan edin Milliyet'teki haberde yanlış anlaşılmış""Bunu nasıl böyle yazıyorsun ya. Biz kişiliksiziz demek ki. Fatih Hoca haklı o zaman, haklı. Bizi kulübe çağırıyor, Florya'ya değil. Bana iğneli laflar atmayın diyor. Ben içeriğini okuyorum. Ne Tayfun kardeşimizi, ne Nevzat kardeşimizi. Başlığı okudum, yanlış. İçeriğe bakmadım bile. Yanlış.""Yıldırım Bey (Demirören)iyi arkadaşım. Ben hiçbir gazeteci işinden olsun diye aramam. Sadettin Saran'a da söyledim, 'Arayıp doğrusunu sorsunlar' bana dedim.""Biz deplasmana giderken yönetim tek tek cebinden ödüyor. Yönetim maçlara gidip tezahürat yapıyor. Herkes farkında sanırım. Bizim yönetim beni de orada temsil ediyor. Son 3 maça tüm yönetim gitti. Bu dikkat çekti. Kulüp para vermiyor. Fatih Hoca'nın böyle gittiğini kastetmedim ki. Başka yere kontenjan olabilir ama kullanabilir. Cenevre'ye giderken otel ve uçak paralarını cebimizden ödüyorduk. CAS sürecinde bunu ben durdurdum. Hem yargıç hem savcı hem de basın sözcüsü olur hüküm verirseniz olmaz.Abdürrahim Bey, 'Yapma hocam' dediği halde demez dedim herhalde. Hoca ona rağmen konuştu. Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz.""Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdürrahim ve arkadaşlarla beraberdik. Yusuf yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi.""Bir takım kuruluşlar, sonra doğrudan beni hedef alarak 'Düşman' dedi. 'Ben Bodrum'a gidiyormuşum' falan dedi. Beni kastetti, aptal olmak lazım anlamamak için. Beni 2 kere ismen istifaya davet eden, onu da teknik heyet... Onu da gariban malzemeci, gariban derken bin kere özür dilerim. Onlar ayrılınca mesele bitiyor mu? Ultraslan'a da bunu sormak lazım. Ultraslan beni 2 defa isim vererek isim isim... Diyet istemiyorum. Al diyetini der kolunu atarlar.Ben tek laf size söyletmedim. Ben kendimi biliyorum. Ben ne sana ne taraftarıma hata yaptım. Yolsuzluk yapmadım. Yolsuzluğun da önünü kesmeye çalışıyorum""Biz düşmanız. Sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın? Biz Brütüs mü oluyoruz? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla, indirme çabalarının kalkmasıyla alakalı değil. Şu an ver parayı, tam tersine para istemiyor bizden. Tam tersi. Ben bunlara girmek istemiyorum. Yer yerinden oynar. Fatih Hoca'dan biz bunu hiç beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim, her gün. 2 tane beyinde çıkmış. Ben de kendimi düşünceli adam zannediyordum. Aramızda sinirden 2-3 sinirden uyumayan var. Var olasın Fatih Hocam. Düşmanlarını duman ediyorsun. Seni tebrik ediyorum sevgili hocam, yürekten tebrik ediyorum. Konuştukların, o kelimeyi demek istemiyorum, eserinle övünebilirsin. Tekrar kemoterapiye başladım. Yapma be hocam. 1 kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Oğlumu aradın, 'Onun için oynayacağız' dedi, 8 kere yenildiler. 1 kere geleydin ya vallahi bekledim.""Yani arkadaşlar, ben düşmansam, yönetim düşmansa, ya onun bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor 'Fatih Terim büyüktür Galatasaray' yazıyor. Yönetim kim arkadaş! Galatasaray genel kurul idaresi. Hakaret ediyorsun ya! Sen bizi sadece genel kurula havala edebilirsin. Senin başka yetkin yok! Şey gibi artık, bıraktı başkanlığı, onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek yönetimlere diyor ki, 'Siz de dikkat edin, parayla gelin' diyor. 'Cebinizde para varsa gelin' diyor.""Bana ayar çekmiyor sadece 'Onursal Başkanımız', gelecek olanlara da paran varsa gel diyor. O dört adayın yerinde olsam, 'Sen kimsin bize ayar veriyorsun' dedim. Dört aday, 'Tüm yetkiler Terim'e' diye hashtag açmış. Bunlar yetmedi. Bize yazılı bildiri yolladı cesaretle. 'Tüm yetkileri Terim'e verin o yönetsin' diye yazı yazdılar. Terim'e verdik yetkileri, çok güzel. Nereye gitti o kefaletler. Alacak mı üstüne bu kefaletleri. Yeni yönetim alacak mı!""Fatih, Galatasaray'a büyük hizmetler etti. En büyük etmenlerden biridir ama tek etmen değildir. Geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben olduğum sürece asla sözleşme yapmam. Çünkü ben düşmanıyım. Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz. Benim de inanmam gerekiyor. Bir takım istekleri de var.""Bildiğiniz gibi, maç öncesi değil de sezon öncesi sezon sonrası açıklamalar yapıyorum. Bu sezon sonu şampiyon da olamadık, geçen sene olduğu gibi. 1 gole kaybettik. 1 gol daha atsaydık... Komedi bir şey oldu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aynı puanla bitirip averajla ikinci olduk.""Tarihi açıdan yapıyorum bu konuşmayı. Önümüzdeki seçimler, test seçimidir. Galatasaray beni getiren oraya, 1. seçimi almama neden tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Kurullara katılan, yazışma gruplarına katılanlar bilir. Tepki oylarıyla seçildim. Şampiyon da olsak 4-5 ay sonra seçime gideceğim dedim. 4 adayla girdik o seçime. Eski başkan da aday oldu. Genel kurulun tercihi ve teveccühüyle göreve devam ettik.""3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek.""Bana oy atmayan, seçime giren, rıza gösterdiğim demeyeyim de yanlış anlaşılır, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben şuna buna oy atın demem. Ben kendime de oy atın demedim. Şu anda da demem.""Ben her 2 seçim döneminde, 1 kişiyi arayıp da bana oy atın demedim. Destek olun demedim. Ancak parasal açıdan olun demişimdir. En çok da onu başaran bizim Abdürrahim'dir. Hem localara, hem parasal olarak müthiş destekleri oldu. İnsanlar, Abdürrahim arayınca 'Ne kadar' diyor. Gülüyorduk. Sağolsun.""Gece gündüz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA'yla karşılaştık. UEFA üst düzey delegasyonu gönderip tanışmak istedi. Kişinin kalitesi, kişinin sözünü tutma ölçütü, kişinin güven vermesi yapılacak projeden, arsadan, teminatlardan daha değerli. Avrupa bankacılık sistemi doymuş bir sistem, projeyi getiren kişinin yeterliliğiyle test ediyorlar. Bu bize ters. Bu durumda UEFA, bizle bir görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını öğrendim. Hoşuma gitti. Sağolsun Şenes Ağabey söyledi. Ona da teşekkür ederim.""Biz mayıs ayı sonuna kadar, 5 ay, hemen hemen her hafta UEFA'yla uğraştık, hemen hemen her hafta. Ben kaç kere gittim unuttum. Onlar da ceplerinden ödeyerek Mete İkiz kardeşim de yardımcı oldu. Oytun, Dorukhan, Okan Böke, Sedef Hanım altı kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ'dekiler hariç, giden herkes otel ve uçak paralarını kendi ödedi. Bunu ne kadar bonkör anlamında söyledim. Gelecek başkanlar da cebinden ödesin. Bu tüm deplasmanlar ve maçlar için geçerlidir. Sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a, ABD'ye giderken bize ödetiyor diye bir laf söylemedim. O başka bir şey içindi. Onu yanlış aksettirmişler. Bizim resmi maçlar içindi."Kalkıp hocaya taşıyorlar. Bana da alıp öyle taşıyın. Yanlış aktarıyorsun. O adam da bana sormalı. Ben hemen telefon çeviririm. Sen benim hakkımda böyle mi konuştun derim. Çok pis huyum vardı. Fatih Hoca beni aradı. Hiç konuşacağım diye aramadı. Onun bizi (Fatih Terim) gördüğü pozisyon itibarıyla, o çıktı ortaya. Öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi...""Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Futbolculara borç yok. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Taraftara kalsa onu hemen göndermeliydik. Yarısı da gitmesin dedi. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili. Neyse... Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu.""Tarihin en iyi UEFA savunmasını yaptınız dediler. Adamlar 70 yaşın üstünde, 3.5 saat bizi dinlediler. Onlar da itiraf ettiler. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma 2. defa ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl Avrupa kupalarına katılma izni verdi. 2 yılda 80 milyon euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 olabilir. Çünkü marka değeri artıyor. Biz tabii maalesef başarılı olamadık. Çok ağırıma gidiyor. Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya. Taraftardan utandım. Utandım. Yani biz bunu hak etmedik dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedi. Florentino Perez sağolsun, asil bir adam. Yanıma arkadaşımı oturttu. Adam, 1 tek gole bile sevinmedi yanımda. Adam telefon açılış resmi torunumla resmi vardı. Onu görmüş. Hemen yaşını boyunu bizimkilerden öğrenmiş. Maç sonu bana törenle, Mert'e forma verdi. Oradaki fotoğrafım rezalet bendeki yüz. Teşekkür edip surat ifademden ötürü özür diledim.""Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.""UEFA'dan sonra CAS'a gittik. Camianın hukukçuları, 'Sakın CAS'a gitmeyin' dediler. Tahkim heyeti gibi bir mahkeme vardı, doğrudan ceza verme yetkisi var. Siz bu kararı nasıl verdiniz diyor Ceferin'e. Bir şey oldu hukukun dışında diyor. Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı bunu diyen de. Yaşlı biri, 70 yaşında. Adam bize bir yazılar... Destan. Bu kadar! Yüz yüze gelmedik ama yazışmalar bu kadar. Adam ima ediyor. Nasıl bir ilişki, nasıl böyle bir ceza. Şokta adam. UEFA da çok bozuldu. Bu dediler böyle. Batı basınını takip etmiyoruz ama ortalık birbirine girdi. Bizim arkamızda da PSG ve Milan var. Adamlar anlattı. Savunmayı gösterdiler. Biz de adama elinden geleni ardına koyma, cekete kadar ara dedik ironi tabii. Adam da geri adım atmadı. Israrla kararı bozuyorum dedi. Biz de bozamazsınız diyip CAS'a gittik. Camia bu CAS'a karşı çıktı. Ben yönetim olarak CAS'a gidiyoruz dedim. CAS'ta da bugüne kadar tek Türk takımı kazanamamış. Giden madara olmuş. Biz kendimiz müdahale ettiğimiz için rahattık. Bize dediler ki CAS'a gitmedin, kazanamazsınız. Bilinen 5 firmaya bize teklif atın, dava bu dedik. İrlanda'dan bir firmayla Cenevre'de görüştük, Oytun'la gittik. Adamlar genç, zehir gibi. Kazanamayacağımız davaya girmeyiz dediler. Avrupa bakışı bu. Bizim ibramız siyasi. Beni sevmiyorlar. İyi hazırlanmışlar. Ben hazırlanmamışım. Denetleme Kurulu'na iftira atmayın. Günah ya. Ayıp ya ayıp. Çok ağrıma gitti. CAS'ta kazandık. Son mayıs ayında seçimden önce. Allah yanımızda oldu. Şiddetli bir oh çektik. PSG ve Milan'da 'oh' dedi. Onlar tabii çok zengin. Onlar da bizim yolumuzdan gidip CAS'ta davaları kazandılar.""3 yılda 147 milyon euro zarara rağmen, 4 yıl şey aldık. Erken çıkmaya çalışıyoruz. Biri çıkıp diyor ki makyaj diyor, yönetim kurulundan. Ben eski yönetimi kastettim diyor. Eski yönetime de çakmaman lazım. Diyemezsin. Galatasaray yönetim kurulu o. Galatasaray marka değerini sıfıra indiriyorsun. Belgesiz şeyler, iddia dedik. Onlar da ayrı bir şeye attılar. 'Dursun Bey ve Ünal Bey nasıl makyaj yapmış, de ben de yapayım.' dedim. Bir şey söyleyin işe yarasın, eleştirin beni. Hakaret etmeyin, etme, etme. Men dakka dukka. Yarın sana gelir. Ben Dursun Bey'e hakaret etmeyin dedim, eleştirilerinizi düzeyli tutun dedim. En şiddetli muhaliflerden biriydim ona. Bir tek hakaretimi gösteremezsiniz. Ben daha bugüne kadar laf olagelen teşekkürün dışında, çalışma şevki getirecek, takdir için tek bir lafınız yok ya. Sizin Allahınız yok mu ya! Tövbe tövbe. Gaziantep ağzı oldu biraz. Dağlı olunca pot kırıyoruz tabii.""Senin bize koyduğunuz 20 milyon euroluk haczi, sportiften derneğe aldık mecburen. Derneğin borcu arttı. Farkında değil. Faiziyle biz o borcu ödedik. Bir gün Divan'da sormadılar. Her şeyden anlayanlar var ya. Euro buydu, dolar buydu. Başka bir şeyden anladıkları yok zaten. Ben anlatayım sana. Kuru muru bırak.""Şirketi olanlar bilir. Kendi paranız olsa dahi harcamayı belgesiz yapamazsınız. Bizim 300 bine yakın harcamamız var belgesiz. Yemek var, ihtiyaç var. Hanım dinliyorsa ayvayı yedik. 'Lan diyor bize 5 kuruş vermiyorsun, kulübe 2 milyon' diyor. Başkan olacaklar, ceplerini hazırlasınlar. Hoca dedi ya 'Hazırlık olun', bunu kastetmedi tabii. Yalıkavak'ta bir yazlığımız var, mecbur sattık. Hanım onu duymuş, bozulmuş. 'Hani üstüme yapacaktın' dedi. 'Evlenme programında evlenseydik yapardım' dedim. Kendi şirketimize sattık tabii. Tarzan zor durumda değil yani. Mecbur ödedik arkadaşlar. Benim cari açığım yükselir. Onu kapatmak zorundasın. Hem de en yüksek faizle. Sermaye birikimi için tasarruf şarttır. Tasarruf eşittir yatırımdır. Bankacılık bunun için vardır. Keyfe keder parayı başka şekilde harcarsanız, gece hayatına şeye, ekonomiye çok zarar verirsiniz.""2019/20'de etkinlik gelirlerini 200 milyona çıkardık. Koca koca sevdiğim insanlar diyor ki, 'Seçim yap suç işliyorsunuz' diyor. Ya kapıya çıksan ceza yiyorsun. Adam çıkma yasağı koymuş. 1 gün sonra seçim izni veriyor. İptal yapıyorum. Erteleme yaparsam, 3 liste seçime girebilir. Tüzükte açık var. Tam okumuyorlar. İptal yazıyor. Değerli hukukçularla günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğim zaten, ilan ettim. 'Ohhh' dediler. Bütün davaları benim katılmamam. Tehlike kimse değil benim. Benim adım tehlike olmuş.""Bunlarınki şark kurnazlığı. 3 liste seçime girmeye çalışıyorlar. Listeleri de yarım yarım. Düzeltin diye onlara verdik. Ben böyle bir şey görmedim. Düzeltin dedik sicil kuruluna. Konuştukları zaman ihraçlık suçlar işlediler. Vermedik Disiplin Kurulu'na.""Işın Çelebi, son anda adaylığını koydu. Belki giremeyecekti. Belki değerli bir arkadaşımız adaylık koyacak. Özellikle erteleme yapmadım. Yusuf Bey bunu günlerce araştırdı. Bu kadar ya. Banane ya, zaten girmiyorum. Bilsinler diye söylüyorum, bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler, geliyorum. Yeni bir tedavi türüne girdiler, beyindeki bilmemneleri almaları için. 6 gündür hastanedeyim, her gün baş ağrısı çekiyorum. Diyorlar ki 'Kendini acındırıyor' Şerefsizim bana acıyanı acırım. Herkesin bir vadesi var. Albert Camus'yu okuyun. Hiççiliğe girdi o. Ona girmeyin Descartes gibi kafayı yer, yokluğunuza gidersiniz. En önemlisi Amenna ve Saddakna diyeceksiniz, yorulmayın. Felsefeye dalmayın.""Faktöring yüzde 20-30'a gitmiş. Tefeci demedim verenlere Divan'da. Dursun Bey imzaladı. Ben onu kesmesem, faktöring imzalayanların evine haciz giderdi. Mahmut Uslu Bey 'Evime haciz geldi' demişti, onun gibi. Hemen onu kapattık. Tüm gelirleri ona yönelttik. Bankadan, şahsi kefalet vererek kapattık.Şahsi kefaletlere bakın. Kulüp kefaleti de var. Mustafa Cengiz şahsi kefalet tutarı 393, Abdürrahim Bey 220, Yusuf Bey 165 milyon şahsi kefalet vermiş. Nöbetçi eczane olarak ben oradayım da ben hep oradayım, ben imza atıyorum. Kalplerini biliyorum. Hepsinde varlar. Bizim toplam verdiğimiz kefalet, 760 değil başka kulüpler gibi, 786.7 milyon ben, 456.7 Abdürrahim Bey imza attı kulüp kefaleti olarak."Mustafa Cengiz, "Ceyhun Gülselam'ın parasını ödedik. Adam bizi icraya verdi, transfer tahtamız kapandı. Şok yaşadı. Vermez diyorduk, vermiş adam. Onlar da sıkışıyorduk. Elmander'le Arnavut topçuya para ödedik." dedi.Ceyhun toplantı sırasında, "Mustafa Cengiz daha sonra, "Ceyhun haciz koydurtmadı. Doğru. Ceyhun Gülselam değil, menajeri icraya koydu. Çok karakterli kişilik. Biz onu severiz." dedi."Galatasaray'ı öğrenin. Galatasaray'ı öğrendikten sonra bana çatmaya devam edin. Hakaret etmeyin yeter ki. Bu girişin bir çıkış olacak. Mahkemeye verin diyorlar. Mahkemeye TFF dahil hepsini verdik. Petek Hanım şaşırdı. Ben geldiğimde 350 olan dava sayısı 1000'e çıktı. Devamlı dava ediyoruz. Gazetede yazılanı, hangi medya olursa olsun. Bunu bilin. Hakkımızda konuşan bilmem kim. Doğruyu yazanlara da teşekkür ederim ben. Erman Toroğlu'na teşekkür ederim. Hıncal Ağabey beni her an vurabilir. Kendi ilkeleri vardır. Teşekkür ederim. Benim bir tek istediğim şey var. Moral ya. Biz gazla çalışıyoruz. Haberiniz yok. Bu insanlar rahatı, geçmişi, durumu, başarı örneği hepsi. Abdürrahim başarı örneği benim için. Babam sabuncudur. Sabun işçilerini greve götüren tek adam benim. Benim oğlum pompacıları yürütüp örgütlüyor. Adamlar demokratik adamlarmış helal olsun. Takdirle anıyorum. Dövdürelim diyenler olmuş ama teşebbüs etmediler. Türkiye'de artık hoşgörü yok. Avrupa'nın en güzel yanı hoşgörü. Bizde arama yok, hüküm var. Başkan bunu demiş, kahrol. Yahu demedim. Aç bana sor. Dedimse nasıl dedim, ne dedim. Doğruyu öğren. Çünkü aktarılırken yanlış aktarılıyor. Banttan dinle. Banda alın sizde.""Florya konusunda Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar beni sürekli devlete şikayet etmiş. Aldığın parayı vererek Florya'yı imarsızken imarlı aldın, Kemerburgaz'ı aldın üstüne dediler.""Ben Divan'da şamar oğlanı gibi hakaret yiyecek adam değilim. Sizi şikayet etmem ve ihraç ettirmem gerekir. Bunu yapsam ortalık karışır.""Madenci, tel örgüleri kırıp silah gösterip cumartesi pazar hafriyat döktüler bizim arazimize Kemerburgaz'da. Valimiz, Belediye Başkanımız müdahale etti. Vilayet sert mücadele etti. Hiç kimsenin aradığı yok, haberi yok. Söyledim.""Türkiye'nin övündüğü mimarlara proje çizdiler. Milyon dolarlık proje için 5 kuruş almadılar. 6 saha var. Her şey var içinde. Müthiş bir proje, müthiş! Bir başkan adayımız çıktı, 'Şu mimarla konuştuk. 4 saha yapıyoruz. İnşallah çok iyi hale getireceğiz. Biz size boş arazi göstermeyeceğiz.' dedi. Yüreğim parçalandı. Mimarlar beni arayıp 'Çekilelim' dediler. Üzüldüm. Orası tarihi bir alan olacak. Yapacağız.""Galatasaray Adası'nda davayı kazandık. Dünya birbirine girdi. Haberiniz olsun.""Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dır! Sayısal olarak da itibar olarak da Galatasaray'dır.""Fan token'ı ben de bilmiyorum. Hanginiz fan token aldınız socios üzerinden. Atkı bile almıyorsun. Bırak kombine, loca, bilet almayı. Kim ne alıyor, ediyor biliyoruz. Atka almamışsın store'a gidip, bizi eleştiriyor adam ekonomik açıdan. Biz bu fan token'da Beşiktaş maçında zirve yaptık. 4 yıllık ve 10 milyon token anlaşması yaptık. 10 milyonun üstünde gelir elde ettik. 6.5 milyon dolarlık token ise piyasaya sürülmek için bekleniyor. Bitmedi daha. 12 milyon avro gelir elde ettik pardon, yanlış yazılmış buraya dolar diye. Socios için bizimle dalga geçiyorlardı. Moralimi bozdular ya. Allah aşkına yapmayın. Neye inanıyorsanız onun aşkına, manitu mu olur neyse...""Uğur Mumcu'nun dediği gibi, bu ülke bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlarla dolu...""'Şu beceriksiz ve vasatlar' Bize takılan isim bu. Neyi beceremediysek oraya saldırıyoruz. Ben her şeyi becersem tanrı olurdum zaten tövbe tövbe...""Ünal Aysal çok başarılıydı, hakkını vereyim. 3.5-4 yıl kaldı, 28 baba kupa aldı. Biz 30 kupa kazandık. Toplamını veriyorum. Futbolda 4 kupa kazandık, 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Birini Tudor'un takımı yaptı. Birinin hoca yaptı. Paraları ben ödemedim, Nijerya ödedi çünkü. TFF Süper Kupa'yı nasıl aldık bilmiyorum.""TFF'nin yönetiminde değerli üyeler var. Medet bekliyorum. Şimdi bekleyen bir karar var. Onu çok bekliyorum. Dürüst insanlar var. Onların ilan etmesi gerekir bir kulübün başvurusunu. Benim sabrım taşıyor. TFF'yi çok mahkemeye verdik. Çok dava var.""A Spor'la Milliyet 'Yılın Sporcusu', 'Yılın Adamı'. Vallahi utanıyorum ödül almaktan, alışkın değilim. Bir mesaj beni mutlu eder. Galatasaray 2017/18'de bizim geldiğimiz dönemde, 2018/19'da futbola damgasını vurdu. Basketbolda başka takım oldu ama bizden 5-6 kat büyük bütçeyle. 30 şampiyonluk aldık. Bunların hiçbirisi görülmedi. Hiçbirisi için ödül verilmedi. Neyse... Ödül alanlar da hak etmiştir. Geçmişleri söylüyorum. Bu senekine bir şey demiyorum.""Her şey masraf. 1700'e yakın bir sporcu var. 70 küsür hocaları var. Bir hesaplayın. Bunlar dernek. Dernekler bu paraları aidattan mı ödeyecek. 400 TL aidat. 10 bin üyeden 4 milyon TL. Mecburen borç alıyoruz bankadan, kontrol için de haa. Yok öyle. Amatöre geçiyoruz. Bunu yapmayan kulüp var mı merak ediyorum. Benim dernek borcum 1200, rakibimin 2 milyar. Kulüpleri takdir etmemiz lazım orada. Oradan geliyor her kulüp.""Basketbol erkek sponsorumuz yok. Galatasaray camiasına yazıklar olsun. Kaç kişiye gittiğimizi Allah bilir.""İnsan bir noktaya kadar dayanıyor manevi baskılara. Ulan lanet olsun diyorsun çekiliyorsun. Sevgili Abdürrahim ve Yusuf, her zaman görüştüğümüz Türker Aslan'ın cenazesine gittiler. Ben gidemediğim için çok üzüldüm. Geldiler, 'Bize muhalifler bakıyor, düşmana bakar gibi' dediler. Moralleri sıfır. Bu yapılacak iş mi, reva mı ya. Biz liselilere 2 kere, divan üyesiyse 3 kere sahip çıkıyoruz. Kendimi savunmam ama ekibimdeki arkadaşımı ölümüne savunurum. Ben onları önümde eleştirtmem. Kendi aramızda birbirimizi eleştiririz, o ayrı.""Ben kavga adamıyım, benden barış adamı olmaz. Ancak şu an bütün lafları yiyorum. Ağzımı açacağım bir gün hiç hoş olmayacak. 3 gün sürer. Buradalar, her 3'üne teklif ettim 'Başkan ol' dedim. Abdürrahim Bey, Yusuf Bey ve Kaan Bey'e. 3'ü de hayır dediler. Teklifim sürüyor. Ben 3.5 senedir başkanım, 1 gün Bodrum'a gitmedik. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal. Çok ciddi bir kapanma geçiriyoruz. Küt diye açınca pik yapma tehlikesi var diyorlar.""Devleti tanımıyorlar. Devlet beni de oyar, bakanı da oyar. Devlet dinler dinler dinler. Sonra ne olur, Allah bilir. Devlet öyle bir devlettir. Türk devleti deyip geçmeyin, tüm Ortadoğu'da 1400 yıllık geçmişe sahip tek devlettir Türkiye. Neyse...Şu an başkanlık yapıyorsam oğlum sayesinde. İstasyonlara o bakıyor. O da gelirse bizi 1 günde bitirirler. Rakipler güçlü. Bizim açımızdan oğlumun iş yapmasını istiyorum. Mehmet Cansun'un evine haciz gitti, 1 kişi destek olmadı. 'Becerikli olaydın' dediler. Galatasaray için ölmüş, mal mülk satmış kimsenin ipinde değil. Ağlayan kendine ağlar. Unutulur. Adana Demirspor Başkanı benden fazlasını yaptı, adamı anan var mı anan.""Ciddi muhabirler, özellikle A Spor, TRT Spor'da az. A Spor'da aman allahım ne komplo teoriler. Milliyet'te neler yazmışlar. Ana!