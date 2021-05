Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının karşısına geçti. Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor.







İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN SÖZLERİ...

1 GOLLE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİK



"Bildiğiniz gibi, maç öncesi değil de sezon öncesi sezon sonrası açıklamalar yapıyorum. Bu sezon sonu şampiyon da olamadık, geçen sene olduğu gibi. 1 gole kaybettik. 1 gol daha atsaydık... Komedi bir şey oldu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aynı puanla bitirip averajla ikinci olduk."



TARİHİ AÇIDAN KONUŞUYORUM



"Tarihi açıdan yapıyorum bu konuşmayı. Önümüzdeki seçimler, test seçimidir. Galatasaray beni getiren oraya, 1. seçimi almama neden tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Kurullara katılan, yazışma gruplarına katılanlar bilir. Tepki oylarıyla seçildim. Şampiyon da olsak 4-5 ay sonra seçime gideceğim dedim. 4 adayla girdik o seçime. Eski başkan da aday oldu. Genel kurulun tercihi ve teveccühüyle göreve devam ettik."



GALATASARAY KENDİNİ TEST EDECEK



"3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek."



ŞUNA OY ATIN DEMEM



"Bana oy atmayan, seçime giren, rıza gösterdiğim demeyeyim de yanlış anlaşılır, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben şuna buna oy atın demem. Ben kendime de oy atın demedim. Şu anda da demem."



MÜTHİŞ DESTEKLERİ OLDU



"Ben her 2 seçim döneminde, 1 kişiyi arayıp da bana oy atın demedim. Destek olun demedim. Ancak parasal açıdan olun demişimdir. En çok da onu başaran bizim Abdürrahim'dir. Hem localara, hem parasal olarak müthiş destekleri oldu. İnsanlar, Abdürrahim arayınca 'Ne kadar' diyor. Gülüyorduk. Sağolsun."



GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK



"Gece gündüz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA'yla karşılaştık. UEFA üst düzey delegasyonu gönderip tanışmak istedi. Kişinin kalitesi, kişinin sözünü tutma ölçütü, kişinin güven vermesi yapılacak projeden, arsadan, teminatlardan daha değerli. Avrupa bankacılık sistemi doymuş bir sistem, projeyi getiren kişinin yeterliliğiyle test ediyorlar. Bu bize ters. Bu durumda UEFA, bizle bir görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını öğrendim. Hoşuma gitti. Sağolsun Şenes Ağabey söyledi. Ona da teşekkür ederim."



FATİH TERİM VE BODRUM SÖZLERİ



"Biz mayıs ayı sonuna kadar, 5 ay, hemen hemen her hafta UEFA'yla uğraştık, hemen hemen her hafta. Ben kaç kere gittim unuttum. Onlar da ceplerinden ödeyerek Mete İkiz kardeşim de yardımcı oldu. Oytun, Dorukhan, Okan Böke, Sedef Hanım altı kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ'dekiler hariç, giden herkes otel ve uçak paralarını kendi ödedi. Bunu ne kadar bonkör anlamında söyledim. Gelecek başkanlar da cebinden ödesin. Bu tüm deplasmanlar ve maçlar için geçerlidir. Sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a, ABD'ye giderken bize ödetiyor diye bir laf söylemedim. O başka bir şey içindi. Onu yanlış aksettirmişler. Bizim resmi maçlar içindi.



ÜST BAŞKAN GİBİ



"Kalkıp hocaya taşıyorlar. Bana da alıp öyle taşıyın. Yanlış aktarıyorsun. O adam da bana sormalı. Ben hemen telefon çeviririm. Sen benim hakkımda böyle mi konuştun derim. Çok pis huyum vardı. Fatih Hoca beni aradı. Hiç konuşacağım diye aramadı. Onun bizi (Fatih Terim) gördüğü pozisyon itibarıyla, o çıktı ortaya. Öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi..."



NİSAN BORCUNU DA ÖDEYECEĞİZ



"Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Futbolculara borç yok. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Taraftara kalsa onu hemen göndermeliydik. Yarısı da gitmesin dedi. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili. Neyse... Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu."



SURAT İFADEMDEN DOLAYI ÖZÜR DİLERİM



"Tarihin en iyi UEFA savunmasını yaptınız dediler. Adamlar 70 yaşın üstünde, 3.5 saat bizi dinlediler. Onlar da itiraf ettiler. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma 2. defa ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl Avrupa kupalarına katılma izni verdi. 2 yılda 80 milyon euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 olabilir. Çünkü marka değeri artıyor. Biz tabii maalesef başarılı olamadık. Çok ağırıma gidiyor. Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya. Taraftardan utandım. Utandım. Yani biz bunu hak etmedik dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedi. Florentino Perez sağolsun, asil bir adam. Yanıma arkadaşımı oturttu. Adam, 1 tek gole bile sevinmedi yanımda. Adam telefon açılış resmi torunumla resmi vardı. Onu görmüş. Hemen yaşını boyunu bizimkilerden öğrenmiş. Maç sonu bana törenle, Mert'e forma verdi. Oradaki fotoğrafım rezalet bendeki yüz. Teşekkür edip surat ifademden ötürü özür diledim."



TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİM



"Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere."



CAS SAVUNMASI



"UEFA'dan sonra CAS'a gittik. Camianın hukukçuları, 'Sakın CAS'a gitmeyin' dediler. Tahkim heyeti gibi bir mahkeme vardı, doğrudan ceza verme yetkisi var. Siz bu kararı nasıl verdiniz diyor Ceferin'e. Bir şey oldu hukukun dışında diyor. Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı bunu diyen de. Yaşlı biri, 70 yaşında. Adam bize bir yazılar... Destan. Bu kadar! Yüz yüze gelmedik ama yazışmalar bu kadar. Adam ima ediyor. Nasıl bir ilişki, nasıl böyle bir ceza. Şokta adam. UEFA da çok bozuldu. Bu dediler böyle. Batı basınını takip etmiyoruz ama ortalık birbirine girdi. Bizim arkamızda da PSG ve Milan var. Adamlar anlattı. Savunmayı gösterdiler. Biz de adama elinden geleni ardına koyma, cekete kadar ara dedik ironi tabii. Adam da geri adım atmadı. Israrla kararı bozuyorum dedi. Biz de bozamazsınız diyip CAS'a gittik. Camia bu CAS'a karşı çıktı. Ben yönetim olarak CAS'a gidiyoruz dedim. CAS'ta da bugüne kadar tek Türk takımı kazanamamış. Giden madara olmuş. Biz kendimiz müdahale ettiğimiz için rahattık. Bize dediler ki CAS'a gitmedin, kazanamazsınız. Bilinen 5 firmaya bize teklif atın, dava bu dedik. İrlanda'dan bir firmayla Cenevre'de görüştük, Oytun'la gittik. Adamlar genç, zehir gibi. Kazanamayacağımız davaya girmeyiz dediler. Avrupa bakışı bu. Bizim ibramız siyasi. Beni sevmiyorlar. İyi hazırlanmışlar. Ben hazırlanmamışım. Denetleme Kurulu'na iftira atmayın. Günah ya. Ayıp ya ayıp. Çok ağrıma gitti. CAS'ta kazandık. Son mayıs ayında seçimden önce. Allah yanımızda oldu. Şiddetli bir oh çektik. PSG ve Milan'da 'oh' dedi. Onlar tabii çok zengin. Onlar da bizim yolumuzdan gidip CAS'ta davaları kazandılar."



HAKARET ETMEYİN, ETME



"3 yılda 147 milyon euro zarara rağmen, 4 yıl şey aldık. Erken çıkmaya çalışıyoruz. Biri çıkıp diyor ki makyaj diyor, yönetim kurulundan. Ben eski yönetimi kastettim diyor. Eski yönetime de çakmaman lazım. Diyemezsin. Galatasaray yönetim kurulu o. Galatasaray marka değerini sıfıra indiriyorsun. Belgesiz şeyler, iddia dedik. Onlar da ayrı bir şeye attılar. 'Dursun Bey ve Ünal Bey nasıl makyaj yapmış, de ben de yapayım.' dedim. Bir şey söyleyin işe yarasın, eleştirin beni. Hakaret etmeyin, etme, etme. Men dakka dukka. Yarın sana gelir. Ben Dursun Bey'e hakaret etmeyin dedim, eleştirilerinizi düzeyli tutun dedim. En şiddetli muhaliflerden biriydim ona. Bir tek hakaretimi gösteremezsiniz. Ben daha bugüne kadar laf olagelen teşekkürün dışında, çalışma şevki getirecek, takdir için tek bir lafınız yok ya. Sizin Allahınız yok mu ya! Tövbe tövbe. Gaziantep ağzı oldu biraz. Dağlı olunca pot kırıyoruz tabii."



FAİZİYLE BORCU ÖDEDİK



"Senin bize koyduğunuz 20 milyon euroluk haczi, sportiften derneğe aldık mecburen. Derneğin borcu arttı. Farkında değil. Faiziyle biz o borcu ödedik. Bir gün Divan'da sormadılar. Her şeyden anlayanlar var ya. Euro buydu, dolar buydu. Başka bir şeyden anladıkları yok zaten. Ben anlatayım sana. Kuru muru bırak."



CEPLERİNİ HAZIRLASINLAR



"Şirketi olanlar bilir. Kendi paranız olsa dahi harcamayı belgesiz yapamazsınız. Bizim 300 bine yakın harcamamız var belgesiz. Yemek var, ihtiyaç var. Hanım dinliyorsa ayvayı yedik. 'Lan diyor bize 5 kuruş vermiyorsun, kulübe 2 milyon' diyor. Başkan olacaklar, ceplerini hazırlasınlar. Hoca dedi ya 'Hazırlık olun', bunu kastetmedi tabii. Yalıkavak'ta bir yazlığımız var, mecbur sattık. Hanım onu duymuş, bozulmuş. 'Hani üstüme yapacaktın' dedi. 'Evlenme programında evlenseydik yapardım' dedim. Kendi şirketimize sattık tabii. Tarzan zor durumda değil yani. Mecbur ödedik arkadaşlar. Benim cari açığım yükselir. Onu kapatmak zorundasın. Hem de en yüksek faizle. Sermaye birikimi için tasarruf şarttır. Tasarruf eşittir yatırımdır. Bankacılık bunun için vardır. Keyfe keder parayı başka şekilde harcarsanız, gece hayatına şeye, ekonomiye çok zarar verirsiniz."



BENİM ADIM TEHLİKE OLMUŞ



"2019/20'de etkinlik gelirlerini 200 milyona çıkardık. Koca koca sevdiğim insanlar diyor ki, 'Seçim yap suç işliyorsunuz' diyor. Ya kapıya çıksan ceza yiyorsun. Adam çıkma yasağı koymuş. 1 gün sonra seçim izni veriyor. İptal yapıyorum. Erteleme yaparsam, 3 liste seçime girebilir. Tüzükte açık var. Tam okumuyorlar. İptal yazıyor. Değerli hukukçularla günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğim zaten, ilan ettim. 'Ohhh' dediler. Bütün davaları benim katılmamam. Tehlike kimse değil benim. Benim adım tehlike olmuş."



BUNLARINKİ ŞARK KURNAZLIĞI



"Bunlarınki şark kurnazlığı. 3 liste seçime girmeye çalışıyorlar. Listeleri de yarım yarım. Düzeltin diye onlara verdik. Ben böyle bir şey görmedim. Düzeltin dedik sicil kuruluna. Konuştukları zaman ihraçlık suçlar işlediler. Vermedik Disiplin Kurulu'na."



GECE HASTANEDE YATTIM



"Işın Çelebi, son anda adaylığını koydu. Belki giremeyecekti. Belki değerli bir arkadaşımız adaylık koyacak. Özellikle erteleme yapmadım. Yusuf Bey bunu günlerce araştırdı. Bu kadar ya. Banane ya, zaten girmiyorum. Bilsinler diye söylüyorum, bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler, geliyorum. Yeni bir tedavi türüne girdiler, beyindeki bilmemneleri almaları için. 6 gündür hastanedeyim, her gün baş ağrısı çekiyorum. Diyorlar ki 'Kendini acındırıyor' Şerefsizim bana acıyanı acırım. Herkesin bir vadesi var. Albert Camus'yu okuyun. Hiççiliğe girdi o. Ona girmeyin Descartes gibi kafayı yer, yokluğunuza gidersiniz. En önemlisi Amenna ve Saddakna diyeceksiniz, yorulmayın. Felsefeye dalmayın."